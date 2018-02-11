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Щенников провел первую тренировку с ноября 2017 года

11 февраля 2018, 07:35
15

Защитник ЦСКА Георгий Щенников близок к возвращению в строй. Сегодня футболист провел первую тренировку на поле по индивидуальной программе.

Напомним, что 26-летний россиянин получил травму 22 ноября 2017 года в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).

«Очень рад наконец-то выйти на зеленый газон. Здесь, в Кампоаморе, каждый день работал в тренажерном зале, в бассейне под наблюдением врачей и физиотерапевтов. И вот теперь приступил к тренировкам на поле.

После первого занятия в целом ощущения нормальные, буду продолжать делать все возможное для того, чтобы скорее вернуться в строй», — сказал Щенников.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Щенников Георгий
Комментарии (15)
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mab1011
1518330627
Жора!Ждем...
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яйва-яйва
1518332064
Здоровья!
Ответить
sprint5
1518333199
желаем здоровья
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Dominator777
1518333977
Полностью выздоравливай Жора, набирай форму, не форсируй - на твой футбольный век еще матчей хватит. Надеюсь, что еще много раз будешь выручать армейцев.
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OOOVVV.
1518334806
Заждались, здоровья.
Ответить
OOOVVV.
1518335036
А на соккере всё спокойненько никого и ни где не видать, всё культурненько, всё пристойненько исключительная благодать. (Почти В.С.Высоцкий, На кладбище).
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Nerlinger
1518336778
Здоровья!!! И Удачи!!!
Ответить
Alex Y
1518338324
Хорошие новости)
Ответить
directorpg
1518354463
Скорейшего выздоровления!
Ответить
Хакасия
1518356185
Здоровья
Ответить
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