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    Щенников провел первую тренировку с ноября 2017 года

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников близок к возвращению в строй. Сегодня футболист провел первую тренировку на поле по индивидуальной программе.

    Напомним, что 26-летний россиянин получил травму 22 ноября 2017 года в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).

    «Очень рад наконец-то выйти на зеленый газон. Здесь, в Кампоаморе, каждый день работал в тренажерном зале, в бассейне под наблюдением врачей и физиотерапевтов. И вот теперь приступил к тренировкам на поле.

    После первого занятия в целом ощущения нормальные, буду продолжать делать все возможное для того, чтобы скорее вернуться в строй», — сказал Щенников.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.02.2018 07:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 11 февраля 2018, 16:36

      Здоровья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 11 февраля 2018, 16:07

      Скорейшего выздоровления!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 11 февраля 2018, 11:38

      Хорошие новости)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 февраля 2018, 11:12

      Здоровья!!! И Удачи!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 11 февраля 2018, 10:43

      А на соккере всё спокойненько
      никого и ни где не видать,
      всё культурненько, всё пристойненько
      исключительная благодать.
      (Почти В.С.Высоцкий, На кладбище).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 11 февраля 2018, 10:40

      Заждались, здоровья.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 11 февраля 2018, 10:26

      Полностью выздоравливай Жора, набирай форму, не форсируй - на твой футбольный век еще матчей хватит. Надеюсь, что еще много раз будешь выручать армейцев.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 февраля 2018, 10:13

      желаем здоровья

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 февраля 2018, 09:54

      Здоровья!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 11 февраля 2018, 09:39

      жора ещё восстанавливаться будет два месяца

      0
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