Щенников провел первую тренировку с ноября 2017 года

Защитник ЦСКА Георгий Щенников близок к возвращению в строй. Сегодня футболист провел первую тренировку на поле по индивидуальной программе.

Напомним, что 26-летний россиянин получил травму 22 ноября 2017 года в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).

«Очень рад наконец-то выйти на зеленый газон. Здесь, в Кампоаморе, каждый день работал в тренажерном зале, в бассейне под наблюдением врачей и физиотерапевтов. И вот теперь приступил к тренировкам на поле.

После первого занятия в целом ощущения нормальные, буду продолжать делать все возможное для того, чтобы скорее вернуться в строй», — сказал Щенников.