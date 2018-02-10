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  • Гвардиола: «У Агуэро потрясающий талант. Поздравляю его, потому что четыре гола забить непросто»

Гвардиола: «У Агуэро потрясающий талант. Поздравляю его, потому что четыре гола забить непросто»

10 февраля 2018, 23:01
1

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Лестера» (5:1).

«У Агуэро потрясающий талант для игры в штрафной, поэтому мы пытаемся создать как можно больше моментов, чтобы забить, и он забивает. Поздравляю его, потому что четыре гола забить непросто.

В первом тайме было сложно, «Лестер» играл 4-5-1, но во втором тайме мы нашли свободное пространство благодаря вингерам. В общем, это был хороший матч против хорошей команды.

Совет игрокам: не смотрите, сколько игр осталось, просто ждите следующей. Каждый раз, когда мы теряли очки в этом сезоне, мы побеждали в следующем матче, что очень, очень важно. Если мы сможем выиграть титул, это будет чем-то особенным для нас», — сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» набрал 72 очка и укрепился на первой строчке в турнирной таблице. У ближайшего конкурента «Манчестер Юнайтед» после 26 матчей 56 очков.

Источник: BBC
Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Лестер Агуэро Серхио Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1518293079
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