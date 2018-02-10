Гвардиола: «Невилл должен знать, что я никогда не шучу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что был оскорблен на прошлой неделе легендой «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом.

Невилл назвал «шуткой» решение испанского специалиста включить в заявку на матч с «Бернли» (1:1) шесть запасных игроков.

«Этот парень – эксперт, он должен знать, что моя работа серьезна. Это не шутка, я никогда не шучу. Это очень серьезно. И он должен знать это, потому что он был тренером, хоть и недолго.

Конечно, престижный эксперт может сказать все, что захочет, но решения принимаю я.

В матче против «Лестера» у «Манчестер Сити» на скамейке будет 18 человек. Гари Невилл может быть счастлив, я счастлив», – сказал Гвардиола.