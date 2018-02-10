Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Невилл должен знать, что я никогда не шучу»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что был оскорблен на прошлой неделе легендой «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом.

    Невилл назвал «шуткой» решение испанского специалиста включить в заявку на матч с «Бернли» (1:1) шесть запасных игроков.

    «Этот парень – эксперт, он должен знать, что моя работа серьезна. Это не шутка, я никогда не шучу. Это очень серьезно. И он должен знать это, потому что он был тренером, хоть и недолго.

    Конечно, престижный эксперт может сказать все, что захочет, но решения принимаю я.

    В матче против «Лестера» у «Манчестер Сити» на скамейке будет 18 человек. Гари Невилл может быть счастлив, я счастлив», – сказал Гвардиола.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2018 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Владимир М 10 февраля 2018, 22:45

      что его так зацепило так?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2018, 16:49

      по мне так как игрок гвардиола был в разы сильнее невилла а как тренер тем более !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11