Санчес: «С детства считаю, что «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес рассказал, почему решил уйти из «Арсенала».

«Я с детства считал, что «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире. И я говорю это не потому, что я перешел сюда, я честен и никогда не вру.

Есть много больших клубов, «Арсенал» — один из них. Это огромный клуб, и я играл там. Но здесь, глядя на эмблему, кажется, что «Юнайтед» должен выигрывать все. Эмблема говорит обо всем.

Я пришел сюда, чтобы побеждать. Я покинул «Арсенал», потому что хотел развиваться как игрок и попробовать себя в новом клубе. «МЮ» — огромный клуб на мировом уровне. Я пришел сюда, чтобы выиграть все, иначе этого бы не случилось», — сказал Санчес.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» обменялись игроками: Санчес перешел в «МЮ», а Генрих Мхитарян — в «Арсенал».