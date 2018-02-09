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    Санчес: «С детства считаю, что «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес рассказал, почему решил уйти из «Арсенала».

    «Я с детства считал, что «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире. И я говорю это не потому, что я перешел сюда, я честен и никогда не вру.

    Есть много больших клубов, «Арсенал» — один из них. Это огромный клуб, и я играл там. Но здесь, глядя на эмблему, кажется, что «Юнайтед» должен выигрывать все. Эмблема говорит обо всем.

    Я пришел сюда, чтобы побеждать. Я покинул «Арсенал», потому что хотел развиваться как игрок и попробовать себя в новом клубе. «МЮ» — огромный клуб на мировом уровне. Я пришел сюда, чтобы выиграть все, иначе этого бы не случилось», — сказал Санчес.

    Напомним, что в зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» обменялись игроками: Санчес перешел в «МЮ», а Генрих Мхитарян — в «Арсенал».

    Источник: Skysports

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    09.02.2018 23:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97

      Костефан 10 февраля 2018, 07:57

      Ну все, понесло...)))

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