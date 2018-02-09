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    Манчини: «Разница между Дзюбой и Заболотным в том, что Антон борется за каждый мяч»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре новичка команды нападающего Антона Заболотного.

    — В «Зените» при отработке комбинаций вы строите тренировочный процесс точно так же как в любом другом вашем клубе, или исходите из конкретных исполнителей?

    — В первую очередь нужно исходить из того, какими характеристиками обладают футболисты. У нас появился Заболотный и только теперь мы можем отрабатывать такую схему игры — я имею ввиду дальний пас на центрального нападающего. Раньше у нас такой возможности не было физически в условиях отсутствия такого игрока.

    — То есть Дзюба под такую манеру игры не подходил?

    — Разница заключается в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч. Он не всегда его, возможно, отбирает и достает, но даже когда ему не удается заполучить мяч, он создает проблемы для соперника. Он особенно хорош на втором этаже. Раньше у нас не было возможности играть так, поэтому мы использовали быстрых и маневренных Кокорина и Дриусси.

    Напомним, что в зимнее трансферное окно Дзюба перешел в тульский «Арсенал».

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.02.2018 23:33
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +72

      М.Т. 10 февраля 2018, 15:06

      Дзюба в начале карьеры так же за каждый мяч боролся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь 10 февраля 2018, 12:47

      Разница в том, что один голодный, а другой сытый

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 10:25

      а вот если матчей пять-десять проведет без голов и активных действий сразу другое скажет и летом отправит в аренду.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2018, 09:28

      балабол!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 февраля 2018, 09:27

      Пока все по делу! Смотрим что будет дальше!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 09:26

      Рано еще начали выдавать Заболотному дивиденды.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 10 февраля 2018, 08:47

      Рано вы товарищи Артемку списываете! Он не тот человек что сдается! )

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 февраля 2018, 08:16

      Не уважаю Дзюбу,,,,но что мне подсказывает,,,,,,что в Арсенале он начнёт забивать поболее Заболотного,,,в Зените,,,,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 10 февраля 2018, 08:10

      Дзюба - тренеришко мля...

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 февраля 2018, 07:40

      Теперь фланговые навесы будут, куда опаснее, да и на ленточке защитникам соперника будет не весело.

      2
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