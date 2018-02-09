Манчини: «Разница между Дзюбой и Заболотным в том, что Антон борется за каждый мяч»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре новичка команды нападающего Антона Заболотного.

— В «Зените» при отработке комбинаций вы строите тренировочный процесс точно так же как в любом другом вашем клубе, или исходите из конкретных исполнителей?

— В первую очередь нужно исходить из того, какими характеристиками обладают футболисты. У нас появился Заболотный и только теперь мы можем отрабатывать такую схему игры — я имею ввиду дальний пас на центрального нападающего. Раньше у нас такой возможности не было физически в условиях отсутствия такого игрока.

— То есть Дзюба под такую манеру игры не подходил?

— Разница заключается в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч. Он не всегда его, возможно, отбирает и достает, но даже когда ему не удается заполучить мяч, он создает проблемы для соперника. Он особенно хорош на втором этаже. Раньше у нас не было возможности играть так, поэтому мы использовали быстрых и маневренных Кокорина и Дриусси.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Дзюба перешел в тульский «Арсенал».