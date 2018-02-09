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  • Манчини: «Разница между Дзюбой и Заболотным в том, что Антон борется за каждый мяч»

Манчини: «Разница между Дзюбой и Заболотным в том, что Антон борется за каждый мяч»

9 февраля 2018, 23:33
30

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре новичка команды нападающего Антона Заболотного.

— В «Зените» при отработке комбинаций вы строите тренировочный процесс точно так же как в любом другом вашем клубе, или исходите из конкретных исполнителей?

— В первую очередь нужно исходить из того, какими характеристиками обладают футболисты. У нас появился Заболотный и только теперь мы можем отрабатывать такую схему игры — я имею ввиду дальний пас на центрального нападающего. Раньше у нас такой возможности не было физически в условиях отсутствия такого игрока.

— То есть Дзюба под такую манеру игры не подходил?

— Разница заключается в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч. Он не всегда его, возможно, отбирает и достает, но даже когда ему не удается заполучить мяч, он создает проблемы для соперника. Он особенно хорош на втором этаже. Раньше у нас не было возможности играть так, поэтому мы использовали быстрых и маневренных Кокорина и Дриусси.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Дзюба перешел в тульский «Арсенал».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Заболотный Антон Манчини Роберто
Комментарии (30)
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BoltCX
1518209158
Вот он, реальный уровень Дзюбы.
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insider_retro
1518209949
Думаю, что Заболотный потянет роль семижильного агрессивного мотора на передке! Не зае...т, так задёргает, как говорится!)) А если ещё и голы посыпятся, то будет вообще замечательно!
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Павел Амурский
1518210343
Дзюба тоже борется, когда захочет, так его в спартаке научили.
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anatolich72
1518211487
Через месяц сядет скамейку полировать а "супер тренер" будет плакать я просил аргентинцев, а вы что купили.
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Zenmaster
1518215876
Заболотный ещё них..я не показал -- как он будет играть в чемпионате и Европе (если будет ) -- большой вопрос !!!
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la verdad
1518231569
Разница между Манчини и хорошим тренером в том, что второй умеет делать боеспособную команду из тех игроков, которые у него есть,, находя с ними контакт и используя их лучшие качества. Манчини же постоянно требует купить ему игроков, хотя в Зените один из лучших составов в России.
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Ще Гевара
1518232608
Сейчас у него эйфория, а вот если зажрётся....
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ФанатОтБога
1518241629
Рано вы товарищи Артемку списываете! Он не тот человек что сдается! )
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zigbert
1518243972
Рано еще начали выдавать Заболотному дивиденды.
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OfaZavr
1518247544
а вот если матчей пять-десять проведет без голов и активных действий сразу другое скажет и летом отправит в аренду.
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