Бубнов: «Выход из группы на ЧМ — хороший результат для сборной России»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира.

«На мой взгляд, если Россия выйдет из группы на чемпионате мира – это будет успех. Тогда можно говорить о том, что команда достигла хорошего результата. Но то, что мы видели на Кубка конфедераций, не вселило никакого оптимизма. Хотя матч против сборной Испании вселил некую надежду.

Да, у сборной России есть еще контрольные матчи против Франции и Бразилии. По этим играм можно будет делать более точные прогнозы на предстоящий чемпионат мира. При этом вероятность, что мы не выйдем из группы вполне существует», — сказал Бубнов.

Соперниками сборной России по группе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.