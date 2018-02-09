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    Бубнов: «Выход из группы на ЧМ — хороший результат для сборной России»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира.

    «На мой взгляд, если Россия выйдет из группы на чемпионате мира – это будет успех. Тогда можно говорить о том, что команда достигла хорошего результата. Но то, что мы видели на Кубка конфедераций, не вселило никакого оптимизма. Хотя матч против сборной Испании вселил некую надежду.

    Да, у сборной России есть еще контрольные матчи против Франции и Бразилии. По этим играм можно будет делать более точные прогнозы на предстоящий чемпионат мира. При этом вероятность, что мы не выйдем из группы вполне существует», — сказал Бубнов.

    Соперниками сборной России по группе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: Спорт FM

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    09.02.2018 22:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 11 февраля 2018, 12:07

      Максимальный результат, но маловероятный

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 10 февраля 2018, 08:45

      КФ 1,4 на выход нашей сборной) товарищи не вздумайте ставить, тут н а е б к а бк наварится)))

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      Рейтинг: +243

      Loxxam 10 февраля 2018, 04:06

      Попадание на ЧМ - это уже хороший результат для наших бревен )))

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 февраля 2018, 23:26

      Хотя-бы одна ничья, это потолок и максимум

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 9 февраля 2018, 23:16

      то что мы не выйдем из группы даю 70%...мое мнение...дай бог ошибаюсь...

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 февраля 2018, 23:02

      Для чего писать одно и тоже? Что бы мы не забыли о Бубнове или о ЧМ????

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