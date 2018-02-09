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  • Бубнов: «Выход из группы на ЧМ — хороший результат для сборной России»

Бубнов: «Выход из группы на ЧМ — хороший результат для сборной России»

9 февраля 2018, 22:58
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира.

«На мой взгляд, если Россия выйдет из группы на чемпионате мира – это будет успех. Тогда можно говорить о том, что команда достигла хорошего результата. Но то, что мы видели на Кубка конфедераций, не вселило никакого оптимизма. Хотя матч против сборной Испании вселил некую надежду.

Да, у сборной России есть еще контрольные матчи против Франции и Бразилии. По этим играм можно будет делать более точные прогнозы на предстоящий чемпионат мира. При этом вероятность, что мы не выйдем из группы вполне существует», — сказал Бубнов.

Соперниками сборной России по группе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: Спорт FM
Чемпионат мира Россия Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Сильвербой
1518206560
Для чего писать одно и тоже? Что бы мы не забыли о Бубнове или о ЧМ????
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makson_klim
1518207406
то что мы не выйдем из группы даю 70%...мое мнение...дай бог ошибаюсь...
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Axe111
1518207985
Хотя-бы одна ничья, это потолок и максимум
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Loxxam
1518224797
Попадание на ЧМ - это уже хороший результат для наших бревен )))
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ФанатОтБога
1518241522
КФ 1,4 на выход нашей сборной) товарищи не вздумайте ставить, тут н а е б к а бк наварится)))
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iBragim2102
1518340062
Максимальный результат, но маловероятный
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