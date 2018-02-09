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    Агент: «Переговоры по Вериссимо вели четыре шарлатана»

    Футбольный агент Марко Трабукки, который со стороны «Спартака» вел переговоры по трансферу защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, рассказал, почему переход сорвался.

    «Когда мы сделали первое предложение «Сантосу» [в декабре — прим. ред.], нашлась пара не в меру умных посредников, в прошлом плотно работавших по Бразилии со «Спартаком».

    Они рекомендовали «Сантосу» не соглашаться на наше предложение. Рассказали руководству, что «Спартак» богатый клуб и может заплатить намного больше. Я как посредник в этой сделке объяснил, что «Спартак» не будет участвовать в аукционе. Мало того, Каррера строго определил рамки по зарплате футболиста.

    Понимая, что ситуация не развивается, Вериссимо, как многие хорошие, добрые, но наивные молодые футболисты, сделал неправильный вывод, что сделка может произойти, если он поменяет агентов. Он начал каждую неделю направо-налево раздавать разным людям мандаты на ведение переговоров. Это только осложнило и без того непростую ситуацию.

    Почему представители игрока прилетели в Москву на переговоры? Это самое комичное во всей истории. Я находился и нахожусь по сей день в Марбелье. Его новые агенты сели на самолет и как настоящие дилетанты прилетели в Москву, не имея даже предварительной договоренности о встрече. Я прямо сказал Лукасу, что это — четыре шарлатана. Естественно, в Москве их никто не ждал и не принял со стороны «Спартака», поскольку клуб закрыл тему Вериссимо еще в январе», — сказал Трабукки.

    Напомним, что переговоры по трансферу велись с декабря. В конце января «Спартак» решил переключиться на поиск других защитников и взял в аренду Николу Максимовича из «Наполи».

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.02.2018 21:48
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 10:13

      ну вот я так и думал что-то нечисто, слишком уж нагло выжимали своё.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > gol_kak_sokol 10 февраля 2018, 18:16

      это верно, этим агентам нет никакого дела до его карьеры лишь бы вытрясти побольше а он тем временем жертва таких вот дельцов, хотя сам виноват если доверяем свои дела всяким проходимцам.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 09:32

      А может это и к лучшему.Связаться с шулерами -оберут тебя до нитки,а потом и концов не найдешь.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 февраля 2018, 07:44

      Я всегда говорил-жадность фраера сгубила,а в данном случае конкретно загубила карьеру игрока.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 февраля 2018, 05:19

      Ну и пора на этом закончить, видно сам футбольный бог сделал переход бразильца в Спартак не возможным!

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 10 февраля 2018, 01:58

      Похоже, что Трабукки знает, о чем говорит. Его версия наиболее похожа на правду.

      1
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 10 февраля 2018, 01:29

      Тёмная история.
      Но забавная.
      :-)
      А игрок, возможно, и вправду стоящий. Но до игрока в этом замесе так дело и не дошло.
      Итог: одни хотели игрока, другие хотели денег.
      Именно так всё и получилось: одни остались с деньгами, другие - с игроком.
      Но есть нюансы...

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 9 февраля 2018, 23:13

      Богатые тоже плачут...

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 февраля 2018, 22:47

      Б.........й цирк.

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 9 февраля 2018, 22:25

      надеюсь, эта тема окончательно закрыта... достали, хватит уже, надо самоуважение иметь...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 февраля 2018, 22:06

      Новые приключения бразильцев в России не за горами всё таки настырные эти хапуги

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