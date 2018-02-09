Агент: «Переговоры по Вериссимо вели четыре шарлатана»

Футбольный агент Марко Трабукки, который со стороны «Спартака» вел переговоры по трансферу защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, рассказал, почему переход сорвался.

«Когда мы сделали первое предложение «Сантосу» [в декабре — прим. ред.], нашлась пара не в меру умных посредников, в прошлом плотно работавших по Бразилии со «Спартаком».

Они рекомендовали «Сантосу» не соглашаться на наше предложение. Рассказали руководству, что «Спартак» богатый клуб и может заплатить намного больше. Я как посредник в этой сделке объяснил, что «Спартак» не будет участвовать в аукционе. Мало того, Каррера строго определил рамки по зарплате футболиста.

Понимая, что ситуация не развивается, Вериссимо, как многие хорошие, добрые, но наивные молодые футболисты, сделал неправильный вывод, что сделка может произойти, если он поменяет агентов. Он начал каждую неделю направо-налево раздавать разным людям мандаты на ведение переговоров. Это только осложнило и без того непростую ситуацию.

Почему представители игрока прилетели в Москву на переговоры? Это самое комичное во всей истории. Я находился и нахожусь по сей день в Марбелье. Его новые агенты сели на самолет и как настоящие дилетанты прилетели в Москву, не имея даже предварительной договоренности о встрече. Я прямо сказал Лукасу, что это — четыре шарлатана. Естественно, в Москве их никто не ждал и не принял со стороны «Спартака», поскольку клуб закрыл тему Вериссимо еще в январе», — сказал Трабукки.

Напомним, что переговоры по трансферу велись с декабря. В конце января «Спартак» решил переключиться на поиск других защитников и взял в аренду Николу Максимовича из «Наполи».