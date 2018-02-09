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Агент: «Переговоры по Вериссимо вели четыре шарлатана»

9 февраля 2018, 21:48
16

Футбольный агент Марко Трабукки, который со стороны «Спартака» вел переговоры по трансферу защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, рассказал, почему переход сорвался.

«Когда мы сделали первое предложение «Сантосу» [в декабре — прим. ред.], нашлась пара не в меру умных посредников, в прошлом плотно работавших по Бразилии со «Спартаком».

Они рекомендовали «Сантосу» не соглашаться на наше предложение. Рассказали руководству, что «Спартак» богатый клуб и может заплатить намного больше. Я как посредник в этой сделке объяснил, что «Спартак» не будет участвовать в аукционе. Мало того, Каррера строго определил рамки по зарплате футболиста.

Понимая, что ситуация не развивается, Вериссимо, как многие хорошие, добрые, но наивные молодые футболисты, сделал неправильный вывод, что сделка может произойти, если он поменяет агентов. Он начал каждую неделю направо-налево раздавать разным людям мандаты на ведение переговоров. Это только осложнило и без того непростую ситуацию.

Почему представители игрока прилетели в Москву на переговоры? Это самое комичное во всей истории. Я находился и нахожусь по сей день в Марбелье. Его новые агенты сели на самолет и как настоящие дилетанты прилетели в Москву, не имея даже предварительной договоренности о встрече. Я прямо сказал Лукасу, что это — четыре шарлатана. Естественно, в Москве их никто не ждал и не принял со стороны «Спартака», поскольку клуб закрыл тему Вериссимо еще в январе», — сказал Трабукки.

Напомним, что переговоры по трансферу велись с декабря. В конце января «Спартак» решил переключиться на поиск других защитников и взял в аренду Николу Максимовича из «Наполи».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Сантос
Комментарии (16)
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insider_retro
1518202441
Обычно, когда покупают, хотя бы автомобиль, то начинают со статуса продавца, паспорта владельца, документов на авто и т.д. А тут какие-то "дети лейтенанта Шмидта" шныряют между континентами, с ними пробуют вести переговоры, инфа утекает в СМИ...
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Сильвербой
1518202713
Х..й края найдешь во всей этой истории!!!
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серега кашин
1518202776
санта барбара просто отдыхает
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Полная Канистра
1518203189
Новые приключения бразильцев в России не за горами всё таки настырные эти хапуги
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VVM1964
1518203212
Надеюсь на этом все закончилось . Ну хотя бы до лета . ))) Прям свет клином сошелся на этом Вериссимо .
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rammax fcsm
1518204326
надеюсь, эта тема окончательно закрыта... достали, хватит уже, надо самоуважение иметь...
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makson_klim
1518207189
Богатые тоже плачут...
Ответить
Диктор
1518237840
Я всегда говорил-жадность фраера сгубила,а в данном случае конкретно загубила карьеру игрока.
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zigbert
1518244355
А может это и к лучшему.Связаться с шулерами -оберут тебя до нитки,а потом и концов не найдешь.
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OfaZavr
1518246799
ну вот я так и думал что-то нечисто, слишком уж нагло выжимали своё.
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