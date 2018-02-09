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Бубнов: «ЦСКА начнет строить игру в атаке под Мусу»

9 февраля 2018, 20:26
13

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возвращении нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА.

«Молодым нападающим ЦСКА сейчас нужно будет доказывать свою состоятельность. Муса пришел в команду не для того, чтобы сидеть на лавке. Он будет играть в основном составе, а под него ЦСКА начнет строить игру в атаке. Сейчас молодым форвардам армейцев нужно будет показывать себя на тренировках и товарищеских матчах, чтобы тренеры видели их готовность помочь команде», — сказал Бубнов.

Нпомним, что Муса перешел в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды до конца сезона.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед Бубнов Александр
Комментарии (13)
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Сильвербой
1518197551
Спасибо, кэп!
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Dominator777
1518198491
А что, разве есть варианты? Конечно, атаковать будут через Мусу.
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shurik45
1518204125
Муса и на фланге сыграть может,а по центру Витя.
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Zeff
1518204810
Это хорошо. Муса много не забьёт. 2-3, не больше.
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VVM1964
1518210422
Трава - зеленая , а небо - синее и дважды два четыре . Афигенно оригинальное мнение Бубнова - ну прям " Америку открыл "
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vovan55
1518217732
очевидное и вероятное...для чего и брали. вот уж открытие...прям кандидат на нобелевскую...
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cska-62
1518231816
Гончаренко, в отличии от Слуцкого, ставит командную игру. И никакого "Бей-Муса-Беги!" не будет. Не говоря уже о том, что есть надежда, что Муса окажется на самом удобном для него месте - в атаке справа. Ниже он будет играть или выше, не столь важно. Но именно справа он наиболее комфортно себя чувствует и вписывается в командную игру.
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Африканскaя чумa cвинeй
1518237620
Глубокая мысль. Никто бы, пожалуй, кроме Бубна и не догадался
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Alex Y
1518249443
Капитан Очевидность
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OOOVVV.
1518252034
Силён Бубен, открыл Америку!
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