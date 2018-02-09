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    Бубнов: «ЦСКА начнет строить игру в атаке под Мусу»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возвращении нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА.

    «Молодым нападающим ЦСКА сейчас нужно будет доказывать свою состоятельность. Муса пришел в команду не для того, чтобы сидеть на лавке. Он будет играть в основном составе, а под него ЦСКА начнет строить игру в атаке. Сейчас молодым форвардам армейцев нужно будет показывать себя на тренировках и товарищеских матчах, чтобы тренеры видели их готовность помочь команде», — сказал Бубнов.

    Нпомним, что Муса перешел в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды до конца сезона.

    Источник: Спорт FM

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    09.02.2018 20:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 10 февраля 2018, 11:40

      Силён Бубен, открыл Америку!

      0
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 10 февраля 2018, 10:57

      Капитан Очевидность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 10 февраля 2018, 07:40

      Глубокая мысль. Никто бы, пожалуй, кроме Бубна и не догадался

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 февраля 2018, 06:03

      Гончаренко, в отличии от Слуцкого, ставит командную игру. И никакого "Бей-Муса-Беги!" не будет. Не говоря уже о том, что есть надежда, что Муса окажется на самом удобном для него месте - в атаке справа. Ниже он будет играть или выше, не столь важно. Но именно справа он наиболее комфортно себя чувствует и вписывается в командную игру.

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 10 февраля 2018, 02:08

      очевидное и вероятное...для чего и брали. вот уж открытие...прям кандидат на нобелевскую...

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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 февраля 2018, 22:33

      Это хорошо. Муса много не забьёт. 2-3, не больше.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > Zeff 10 февраля 2018, 02:21

      Зениту?)

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Zeff 10 февраля 2018, 12:29

      ахмедка шустрый а в рфпл защита в основном пешеходы,будем посмотреть)))

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 9 февраля 2018, 22:22

      Муса и на фланге сыграть может,а по центру Витя.

      0
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 9 февраля 2018, 20:50

      лучше бы купили полноценно нападающего, а аренда мусы лишь временное решение проблемы!

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 9 февраля 2018, 20:48

      А что, разве есть варианты? Конечно, атаковать будут через Мусу.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 февраля 2018, 20:32

      Спасибо, кэп!

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