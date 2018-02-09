Бубнов: «ЦСКА начнет строить игру в атаке под Мусу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возвращении нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА.

«Молодым нападающим ЦСКА сейчас нужно будет доказывать свою состоятельность. Муса пришел в команду не для того, чтобы сидеть на лавке. Он будет играть в основном составе, а под него ЦСКА начнет строить игру в атаке. Сейчас молодым форвардам армейцев нужно будет показывать себя на тренировках и товарищеских матчах, чтобы тренеры видели их готовность помочь команде», — сказал Бубнов.

Нпомним, что Муса перешел в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды до конца сезона.