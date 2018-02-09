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Гатагов: «Как у меня дела? В кино вот снялся»

9 февраля 2018, 16:35
6

Бывший полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов рассказал, что снялся в кино. 27-летний россиянин исполнил одну из ролей в фильме «Тренер».

Последним клубом футболиста была эстонская «Левадия». С февраля 2017 года игрок находится в статусе свободного агента.

– Неймар сейчас жжет в «ПСЖ» и может стать главной звездой предстоящего чемпионата мира в России. Как дела у вас?

– Сейчас я без клуба. Пока хороших вариантов нет. Вот в кино снялся.

– Да ладно? В каком фильме?

– «Тренер», фильм Данилы Козловского. Премьера будет в апреле. Сыграл футболиста команды. На какой позиции действую в кино? В атаке.

– Много голов забили в фильме?

– История умалчивает (смеется). Это пока секрет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Гатагов Алан
Комментарии (6)
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Обер-КанцлерЪ
1518195365
"Тройной тулуп Гатагова" (гуглится видео) - единственное, чем этот парень запомнился за всю свою карьеру!
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Axe111
1518198610
Это кто
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серега кашин
1518198828
игрочишка то хреновый
Ответить
alex1951
1518198968
В ,,Левадии,, по 5 мячей за игру забивал,эстонцы орденом его наградили, гражданство обещали дать! Герой!
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zigbert
1518199405
На счет фильма-ну заинтриговал.
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