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    Гатагов: «Как у меня дела? В кино вот снялся»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов рассказал, что снялся в кино. 27-летний россиянин исполнил одну из ролей в фильме «Тренер».

    Последним клубом футболиста была эстонская «Левадия». С февраля 2017 года игрок находится в статусе свободного агента.

    – Неймар сейчас жжет в «ПСЖ» и может стать главной звездой предстоящего чемпионата мира в России. Как дела у вас?

    – Сейчас я без клуба. Пока хороших вариантов нет. Вот в кино снялся.

    – Да ладно? В каком фильме?

    – «Тренер», фильм Данилы Козловского. Премьера будет в апреле. Сыграл футболиста команды. На какой позиции действую в кино? В атаке.

    – Много голов забили в фильме?

    – История умалчивает (смеется). Это пока секрет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2018 16:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 21:03

      На счет фильма-ну заинтриговал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > zigbert 9 февраля 2018, 21:07

      он из ВГИКа с 3го курса отчислен
      что позволяет сниматься в мультиках....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 февраля 2018, 20:56

      В ,,Левадии,, по 5 мячей за игру забивал,эстонцы орденом его наградили,
      гражданство обещали дать! Герой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 февраля 2018, 20:53

      игрочишка то хреновый

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 февраля 2018, 20:50

      Это кто

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 февраля 2018, 19:56

      "Тройной тулуп Гатагова" (гуглится видео) - единственное, чем этот парень запомнился за всю свою карьеру!

      4
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