Гатагов: «Как у меня дела? В кино вот снялся»

На счет фильма-ну заинтриговал.
Бывший полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов рассказал, что снялся в кино. 27-летний россиянин исполнил одну из ролей в фильме «Тренер».
Последним клубом футболиста была эстонская «Левадия». С февраля 2017 года игрок находится в статусе свободного агента.
– Неймар сейчас жжет в «ПСЖ» и может стать главной звездой предстоящего чемпионата мира в России. Как дела у вас?
– Сейчас я без клуба. Пока хороших вариантов нет. Вот в кино снялся.
– Да ладно? В каком фильме?
– «Тренер», фильм Данилы Козловского. Премьера будет в апреле. Сыграл футболиста команды. На какой позиции действую в кино? В атаке.
– Много голов забили в фильме?
– История умалчивает (смеется). Это пока секрет.