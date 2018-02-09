Гатагов: «Как у меня дела? В кино вот снялся»

Бывший полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов рассказал, что снялся в кино. 27-летний россиянин исполнил одну из ролей в фильме «Тренер».

Последним клубом футболиста была эстонская «Левадия». С февраля 2017 года игрок находится в статусе свободного агента.

– Неймар сейчас жжет в «ПСЖ» и может стать главной звездой предстоящего чемпионата мира в России. Как дела у вас?

– Сейчас я без клуба. Пока хороших вариантов нет. Вот в кино снялся.

– Да ладно? В каком фильме?

– «Тренер», фильм Данилы Козловского. Премьера будет в апреле. Сыграл футболиста команды. На какой позиции действую в кино? В атаке.

– Много голов забили в фильме?

– История умалчивает (смеется). Это пока секрет.