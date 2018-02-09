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    Тораль: «Валенсия» еще не достигла уровня «Барселоны»

    Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль отметил шансы, которыми не смогла воспользоваться его команда в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны».

    «В этой встрече у нас были шансы, но «Барселона» была сильнее «Валенсии». Считаю, что мы более чем достойно выступили в полуфинале.

    В первом тайме мы заслуживали большего, но гол соперника вернул на с на землю. Мы знаем, что трудно лишить «Барселону» мяча, но «Валенсия» старалась это сделать.

    К сожалению, мы еще не достигли уровня «Барселоны», и нам нужно много работать, чтобы хотя бы немного приблизиться к ним», – заявил после матча Тораль.

    Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Валенсия» – «Барселона» завершился со счетом 0:2. Результат первой встречи – 0:1.

    Источник: Marca

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    09.02.2018 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 9 февраля 2018, 10:25

      И не достигнет !

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