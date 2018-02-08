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    Колосков: «Пиво на наши стадионы нужно вернуть. Раньше после баньки сам любил»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил свою точку зрения по поводу возможного возвращения пива на российские стадионы. Экс-функционер считает, что ничего плохого в слабоалкогольном напитке нет.

    «Есть закон, который касается не только футбола: на всех мероприятиях спортивно-массового характера запрещена продажа алкогольных напитков. Вряд ли закон будут менять под один вид спорта.

    Да, футбол – исключение. Я проблемы не вижу, потому что тот, кто хочется напиться, напьется и без пива. Люди, которые не пьют водку, с удовольствием выпили бы пива, ничего плохого я в этом не вижу. Видел множество соревнований, где это пиво продавалось. После баньки сам любил, но не до такой степени, чтобы терять сознание или броситься в драку.

    Я бы разрешил пиво, не вижу в этом проблемы. Тот, кто хочет напиться, сделает это где угодно и без пива. Я бы Сергея Прядкина поддержал», – сказал Колосков.

    Ранее Прядкин заявил, что пиво на стадионах – это давняя футбольная традиция.

    Пиво на российских стадионах. Пора разрешить?

    Источник: Р-Спорт

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    08.02.2018 21:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +839

      Князев 9 февраля 2018, 12:54

      Чудо в перьях! И так порядка нет на стадионах, добавить пива, да ещё водочки долить... Большего идиотизма не придумаеш.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 февраля 2018, 08:09

      " После баньки сам любил..." Теперь не моешься?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 февраля 2018, 22:56

      На хоккее продаются любые напитки, и с курением никаких проблем. И всё замечательно, никто никому не мешает. А если ещё и баньку, то ващще будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > APchelov 9 февраля 2018, 12:03

      ...езжай в ФИНЛЯНДИЮ ТАМ ЭТО ДАВНО ПРАКТИКУЮТ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 8 февраля 2018, 22:26

      Поило для рабов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 февраля 2018, 22:20

      "После баньки", небось и с утра головенку поправлял пивко.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 февраля 2018, 21:28

      Чувствую, что накануне ЧМ, могущественные лоббисты будут раскачивать пивную ситуацию! Ставки велики, а рекламные деньги и возможные прибыли от продаж очень, даже, впечатляют!!

      7
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 8 февраля 2018, 21:23

      Если вернуть пиво, а проход посла матча до метро сохранить 2 часа, да ещё 30 минут в самом метро, у нас как раз все вестибюли станций будут замочены. Вячеслав Иванович, это вам не в ВИП зоне виски потягивать рядом с индивидуальным сортиром.

      5
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Александр52 8 февраля 2018, 23:52

      Дак и штрафов за мокрое дело можно будет подсрубить. Еще больше бюджет пополнят.)))

      0
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