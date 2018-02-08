Колосков: «Пиво на наши стадионы нужно вернуть. Раньше после баньки сам любил»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил свою точку зрения по поводу возможного возвращения пива на российские стадионы. Экс-функционер считает, что ничего плохого в слабоалкогольном напитке нет.

«Есть закон, который касается не только футбола: на всех мероприятиях спортивно-массового характера запрещена продажа алкогольных напитков. Вряд ли закон будут менять под один вид спорта.

Да, футбол – исключение. Я проблемы не вижу, потому что тот, кто хочется напиться, напьется и без пива. Люди, которые не пьют водку, с удовольствием выпили бы пива, ничего плохого я в этом не вижу. Видел множество соревнований, где это пиво продавалось. После баньки сам любил, но не до такой степени, чтобы терять сознание или броситься в драку.

Я бы разрешил пиво, не вижу в этом проблемы. Тот, кто хочет напиться, сделает это где угодно и без пива. Я бы Сергея Прядкина поддержал», – сказал Колосков.

Ранее Прядкин заявил, что пиво на стадионах – это давняя футбольная традиция.

Пиво на российских стадионах. Пора разрешить?