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  • Колосков: «Пиво на наши стадионы нужно вернуть. Раньше после баньки сам любил»

Колосков: «Пиво на наши стадионы нужно вернуть. Раньше после баньки сам любил»

8 февраля 2018, 21:14
9

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил свою точку зрения по поводу возможного возвращения пива на российские стадионы. Экс-функционер считает, что ничего плохого в слабоалкогольном напитке нет.

«Есть закон, который касается не только футбола: на всех мероприятиях спортивно-массового характера запрещена продажа алкогольных напитков. Вряд ли закон будут менять под один вид спорта.

Да, футбол – исключение. Я проблемы не вижу, потому что тот, кто хочется напиться, напьется и без пива. Люди, которые не пьют водку, с удовольствием выпили бы пива, ничего плохого я в этом не вижу. Видел множество соревнований, где это пиво продавалось. После баньки сам любил, но не до такой степени, чтобы терять сознание или броситься в драку.

Я бы разрешил пиво, не вижу в этом проблемы. Тот, кто хочет напиться, сделает это где угодно и без пива. Я бы Сергея Прядкина поддержал», – сказал Колосков.

Ранее Прядкин заявил, что пиво на стадионах – это давняя футбольная традиция.

Пиво на российских стадионах. Пора разрешить?

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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Александр52
1518114186
Если вернуть пиво, а проход посла матча до метро сохранить 2 часа, да ещё 30 минут в самом метро, у нас как раз все вестибюли станций будут замочены. Вячеслав Иванович, это вам не в ВИП зоне виски потягивать рядом с индивидуальным сортиром.
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insider_retro
1518114532
Чувствую, что накануне ЧМ, могущественные лоббисты будут раскачивать пивную ситуацию! Ставки велики, а рекламные деньги и возможные прибыли от продаж очень, даже, впечатляют!!
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Аскорбин
1518117610
"После баньки", небось и с утра головенку поправлял пивко.
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Альфред фаред
1518117969
Поило для рабов!
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APchelov
1518119808
На хоккее продаются любые напитки, и с курением никаких проблем. И всё замечательно, никто никому не мешает. А если ещё и баньку, то ващще будет
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yorgenbarenz
1518152988
" После баньки сам любил..." Теперь не моешься?
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Князев
1518170067
Чудо в перьях! И так порядка нет на стадионах, добавить пива, да ещё водочки долить... Большего идиотизма не придумаеш.
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