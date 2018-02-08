Колосков: «Пиво на наши стадионы нужно вернуть. Раньше после баньки сам любил»

Чудо в перьях! И так порядка нет на стадионах, добавить пива, да ещё водочки долить... Большего идиотизма не придумаеш.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил свою точку зрения по поводу возможного возвращения пива на российские стадионы. Экс-функционер считает, что ничего плохого в слабоалкогольном напитке нет.
«Есть закон, который касается не только футбола: на всех мероприятиях спортивно-массового характера запрещена продажа алкогольных напитков. Вряд ли закон будут менять под один вид спорта.
Да, футбол – исключение. Я проблемы не вижу, потому что тот, кто хочется напиться, напьется и без пива. Люди, которые не пьют водку, с удовольствием выпили бы пива, ничего плохого я в этом не вижу. Видел множество соревнований, где это пиво продавалось. После баньки сам любил, но не до такой степени, чтобы терять сознание или броситься в драку.
Я бы разрешил пиво, не вижу в этом проблемы. Тот, кто хочет напиться, сделает это где угодно и без пива. Я бы Сергея Прядкина поддержал», – сказал Колосков.
Ранее Прядкин заявил, что пиво на стадионах – это давняя футбольная традиция.
Пиво на российских стадионах. Пора разрешить?