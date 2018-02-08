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    Пиво на российских стадионах. Пора разрешить?


    3
    Голосов: 3
    08.02.2018 13:25
    Важная тема перед ЧМ-2018.

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин высказался в пользу возвращения пива на стадионы: «Премьер-Лига заинтересована в том, чтобы пивные бренды пришли в футбол. Это дополнительный источник дохода для клубов». Но при этом: «Мы – за борьбу с алкоголизмом. Но пиво – атрибут болельщиков по всему миру». Словом, ради брендов и хороших контрактов борьбу можно и ослабить.

    Как запрещали

    1 января 2005 года вступил в силу закон о запрете продавать пиво во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. За год до этого была серьезно ограничена реклама пива на ТВ и стадионах. Все это – еще и отголосок чудовищных погромов в Москве после поражения сборной России от Японии на ЧМ-2002.

    При этом от рекламы пива никуда было не деться во время выездных матчей нашей сборной или клубов в еврокубках – пивные компании выступали в качестве спонсоров, так что и рекламные щиты на стадионах были забиты названиями ведущих брендов. Во время финала Лиги чемпионов 2008 года рекламу пива в «Лужниках» также пришлось терпеть из-за соответствующей просьбы УЕФА, а РФС в итоге даже влетел на штраф.

    Что было дальше

    В июле 2011-го президент России Дмитрий Медведев подписал закон, в котором к алкоголю относятся все напитки, содержащие выше 0,5% спирта (кроме кефира и кваса). В эту категорию, естественно, попало и пиво, которое нельзя было купить в ларьках. Был также введен запрет на покупку алкоголя ночью. С января 2014 года законодательно запретили присутствие граждан на стадионе в состоянии алкогольного опьянения. При этом алкоголь на стадионы все равно умудрялись проносить.

    Рекомендация Блаттера

    В начале 2012 года на тот момент еще глава ФИФА Йозеф Блаттер проводил встречу с премьер-министром России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Журналист спросил Путина, стоит ли вернуть пиво на стадионы, премьер-министр переадресовал вопрос Блаттеру, а тот и ответил:

    «Есть пивные заводы, которые с нами сотрудничают более 20 лет, и во всех странах пиво присутствует. Этот продукт – часть жизни болельщиков. Когда мы впервые уехали из Европы и пришли в Азию, пиво присутствовало, а потом вернулись в Германию – как можно проводить в Германии чемпионат без пива? Ужасно! Болельщики хотят пива. Я считаю, что пиво не так разрушительно, если его потреблять, как все в жизни, в надлежащем количестве. Давайте радоваться жизни. Радоваться игре. И давайте пить пиво».

    Предложение Блаттера о пиве с удовольствием было принято неоднократно. Но все еще за пределами российских стадионов.

    Послабление

    1 июля 2014 года в статью закона «О рекламе» был добавлен пункт, разрешающий рекламу пива и алкоголя на основе пива до 31 декабря 2018-го а связи с требованием ФИФА к ЧМ-2018 в России. На Кубке конфедераций-2017 продажа пива на стадионах была разрешена. На ЧМ-2018 будет то же самое. По словам гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, это маркетинговое обязательство.

    Как с этим в других странах

    В Германии запретить пиво на стадионе абсолютно невозможно – настолько это крепкая традиция, сколоченная годами. Впрочем, там еще отлично работает система видеонаблюдения, поэтому напиваться и устраивать беспорядки нет никакой нужды – скрутят в любом случае.

    В Голландии, Швейцарии, Бельгии, Венгрии, Дании, Литве, Латвии, Люксембурге, Ирландии пиво на стадионе – популярный атрибут. Как и в Англии.

    В Белоруссии – запрещена продажа пива и слабоалкогольных напитков, в том числе, в спортивных учреждениях. В Испании – запрет на алкоголь на стадионах. Во Франции на спортивных мероприятиях запретили употреблять и распространять алкоголь еще в 1991 году, хотя пару лет назад звучали призывы о снятии запрета ради, понятное дело, выгодных контрактов.

    Что будет в России

    Это интересный вопрос, учитывая, что по нынешним законам с 1 января 2019 года снова нельзя будет рекламировать пиво на стадионах. При этом РФПЛ хочет зарабатывать больше, потому и, например, с «Матч ТВ» новый контракт собирается подписывать на более выгодных условиях. Но с пивом все сложнее – здесь придется решать вопрос на уровне законов. Пивные бренды ждут своей очереди – их только позови. Но принять закон, который бы в этой ситуации устроил абсолютно всех – и Лигу, и фанатов, и ЗОЖ-борцов – практически невозможно. Кому-то придется уступить.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, afp.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +807

      jet andy 9 февраля 2018, 13:38

      Хорошо немцам. У них и футбол и пиво - все на высшем уровне.

      0
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      Рейтинг: +23

      alex1063 9 февраля 2018, 13:20

      Согласен ,на фанатских без продажи алкоголя !вот фанаты же отстаивают честь своего клуба ,только фанататов наверно сразу поуменьшиться на трибуне)

      0
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      Рейтинг: +23

      alex1063 9 февраля 2018, 13:18

      Лучше разрешить,чем смотреть как ребята перед входом на стадион полтарашку залпом пьют )

      3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 9 февраля 2018, 12:31

      На фанатских трибунах не надо разрешать пиво, исключение семейные и вип сектора!! все друг друга будут обливать, кидать эти пластиковые стаканы! фанатам пох, но многие же реально хотят придти на стадион и с комфортом поболеть за команду! а вот перед матчем и в перерыве можно подогреть себя пивом, настроится! а проход на трибуну с пивом не разрешать! Некоторые вещи нам нельзя разрешать, у нас культуры нет!

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 9 февраля 2018, 10:37

      у нас безалкогольное стали в этом сезоне продавать на стадионе))

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 9 февраля 2018, 09:14

      не на трибунах

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 февраля 2018, 05:08

      В Германии и пиво настоящее. А у нас бадяга сплошная. Да и не умеют у нас люди пить. Сразу драки и потасовки начинаются.

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      Рейтинг: +62

      fitt 9 февраля 2018, 03:22

      наверное пока до уборной дойдешь, пол тайма закончится

      0
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      Рейтинг: +759

      sevsor 8 февраля 2018, 21:53

      На стадионах и без пива иногда устраивают драки и дебоши, этим особенно грешат фанатские трибуны...хотя, скорее всего там есть всё и с избытком.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 8 февраля 2018, 20:06

      конечно надо разрешить.люди будут на стадионы ходить хоть пиво пить- смотреть то не на что

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