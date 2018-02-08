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    Маттеус раскритиковал дортмундскую «Боруссию» за трансферную политику

    Бывший капитан мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус выступил с критикой в адрес трансферной политики дортмундской «Боруссии».

    «Ярмоленко до сих пор не смог заменить Усмане Дембеле. И когда ты возвращаешь в команды таких игроков, как Кагава, Шахин и Гетце, то это не лучшее решение.

    Я не говорю уже о трансфере Шюррле, за которого было заплачено 30 миллионов евро. Это просто выброшенные деньги на ветер.

    В подобной команде должны играть футболисты с соответствующими игровыми качествами, характером и амбициями. А сейчас все это привело к тому, что у футболистов «Боруссии» на поле нет взаимопонимания», – заявил Маттеус.

    После 21 тура «Боруссия» делит четвертую строчку в турнирной таблице Бундеслиги с «Шальке-04», набрав 34 очка.

    Источник: Goal.com

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    08.02.2018 08:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 8 февраля 2018, 11:02

      Лидеры ушли команда без вожака

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2018, 10:03

      Они выбрали деньги продав лидеров,а новую команду за один день не создашь.Через пару лет подрастёт молодёжь и всё будет в порядке.

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 8 февраля 2018, 09:19

      Да ладно! Зачем так однобоко судить? Они на одних Дембеле и Обамеянге наварились как никто.

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