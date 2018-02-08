Маттеус раскритиковал дортмундскую «Боруссию» за трансферную политику

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус выступил с критикой в адрес трансферной политики дортмундской «Боруссии».

«Ярмоленко до сих пор не смог заменить Усмане Дембеле. И когда ты возвращаешь в команды таких игроков, как Кагава, Шахин и Гетце, то это не лучшее решение.

Я не говорю уже о трансфере Шюррле, за которого было заплачено 30 миллионов евро. Это просто выброшенные деньги на ветер.

В подобной команде должны играть футболисты с соответствующими игровыми качествами, характером и амбициями. А сейчас все это привело к тому, что у футболистов «Боруссии» на поле нет взаимопонимания», – заявил Маттеус.

После 21 тура «Боруссия» делит четвертую строчку в турнирной таблице Бундеслиги с «Шальке-04», набрав 34 очка.