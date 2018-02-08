Кубок Испании. «Севилья» забила два гола «Леганесу» и вышла в финал

«Севилья» обыграла «Леганес» в ответном полуфинале Кубка Испании со счетом 2:0. Голы на счету Хоакина Корреи и Франко Васкеса.
Общий счет по сумме двух матчей – 3:1. Андалусский клуб оформил выход в решающий матч турнира, который состоится 21 апреля на «Сантьяго Бернабеу».
Сегодня в матче «Валенсия» – «Барселона» определится второй финалист. В первой части противостоянии каталонцы одержали победу с минимальным счетом. Встреча на «Месталье» начнется в 23:30 по московскому времени.
Испания. Кубок. 1/2 финала, ответный матч
Гол: 1:0 – Корреа, 15; 2:0 – Васкес, 90.
Источник: Бомбардир.ру