Кубок Испании. «Севилья» забила два гола «Леганесу» и вышла в финал

«Севилья» обыграла «Леганес» в ответном полуфинале Кубка Испании со счетом 2:0. Голы на счету Хоакина Корреи и Франко Васкеса.

Общий счет по сумме двух матчей – 3:1. Андалусский клуб оформил выход в решающий матч турнира, который состоится 21 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

Сегодня в матче «Валенсия» – «Барселона» определится второй финалист. В первой части противостоянии каталонцы одержали победу с минимальным счетом. Встреча на «Месталье» начнется в 23:30 по московскому времени.

Испания. Кубок. 1/2 финала, ответный матч

Севилья – Леганес – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Корреа, 15; 2:0 – Васкес, 90.

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