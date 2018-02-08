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    Кубок Испании. «Севилья» забила два гола «Леганесу» и вышла в финал

    «Севилья» обыграла «Леганес» в ответном полуфинале Кубка Испании со счетом 2:0. Голы на счету Хоакина Корреи и Франко Васкеса.

    Общий счет по сумме двух матчей – 3:1. Андалусский клуб оформил выход в решающий матч турнира, который состоится 21 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

    Сегодня в матче «Валенсия»«Барселона» определится второй финалист. В первой части противостоянии каталонцы одержали победу с минимальным счетом. Встреча на «Месталье» начнется в 23:30 по московскому времени.

    Испания. Кубок. 1/2 финала, ответный матч

    Севилья – Леганес – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Корреа, 15; 2:0 – Васкес, 90.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2018 01:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 8 февраля 2018, 10:38

      Отлично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 8 февраля 2018, 07:31

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 8 февраля 2018, 01:33

      Должны выиграть кубок. Буду топить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Marvianu 10 февраля 2018, 16:44

      да ладно севилья выиграет кубок короля? )))))))))))))))))))))

      -1
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