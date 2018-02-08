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Севилья - Леганес

07.02.2018, Среда, 23:30 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Кубок, 1/2 финала , ответный матч Севилья - Леганес
Первый матч: 1 - 1
Испания. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 31 января, среда 23:30 Леганес 1:1 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
10 тур
28 октября, суббота 23:30 Севилья 2:1 Леганес
Испания. Примера (2016/2017)
27 тур
11 марта, суббота 18:15 Севилья 1:1 Леганес
8 тур
15 октября, суббота 14:00 Леганес 2:3 Севилья
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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo 8 февраля 2018, 09:52

    Осталось, чтобы Валенсия выиграла с разницей >2 мяча, что маловероятно

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