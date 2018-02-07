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  • Кузяев: «Объективно считаю, что отыграть восемь очков отставания от «Локомотива» – реально»

Кузяев: «Объективно считаю, что отыграть восемь очков отставания от «Локомотива» – реально»

7 февраля 2018, 18:02
12

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев оценил шансы петербургского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь очков.

– Верите, что весной можно отыграть восемь очков отставания от «Локо»?

– Объективно считаю, что это реально. Впереди 10 туров плюс очная встреча с железнодорожниками. Правда, не стоит забывать – «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» тоже рядом. Будет очень интересная гонка.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Кузяев Далер
Комментарии (12)
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Zenitoveс1991
1518017064
вот только для этого нужно 10 побед !
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APchelov
1518018563
Один вопрос - КАК?
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avera
1518030925
Уже все похоронили Локо? А они вообще то тоже в футбол умеют играть.
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kanav67
1518033898
Человек плохо знаком с русским языком. Все, что он лично считает , это СУБЪЕКТИВНО, т.к. идет от него ( субъекта). Объективно это то, что не зависит от мнения человека, а подтверждается внешними факторами. Исходя из опыта прошлых лет , и учитывая потенциал Локо, считаю ( субъективно) , что ЛОКО будет первым, Спартак вторым ,а дальше не знаю.
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Garrincha58
1518034338
Кузяев вы бредите во сне или спецом выслуживаешься перед тренеришкой Зениту бы радоваться если хоть в тройку попадет а то скорей и этого не будет
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Павелий
1518035122
Далер, не надо путать субъективное (деньги Газпрома) и объективное (не всё можно купить за деньги).
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multiscan
1518038752
Если будет всё происходить, как сейчас в "товарняках", то всё возможно. "Локо" пропускает "бабочку" на первых минутах, "Спартак" мало забивает, то же и с ЦСКА, а "Зенит" со скрипом, но побеждает.
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ARTHUR19
1518078791
У Локомотива игры со Спартаком и с Зенитом (главными преследователями). И еще 8 игр, так что объективно теоретически отыграть 8 очков реально.
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zigbert
1518083147
Концовка чемпионата действительно будет интересной для всех команд.
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