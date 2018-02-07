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    Кузяев: «Объективно считаю, что отыграть восемь очков отставания от «Локомотива» – реально»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев оценил шансы петербургского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь очков.

    – Верите, что весной можно отыграть восемь очков отставания от «Локо»?

    – Объективно считаю, что это реально. Впереди 10 туров плюс очная встреча с железнодорожниками. Правда, не стоит забывать – «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» тоже рядом. Будет очень интересная гонка.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2018 18:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 12:45

      Концовка чемпионата действительно будет интересной для всех команд.

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 8 февраля 2018, 11:33

      У Локомотива игры со Спартаком и с Зенитом (главными преследователями). И еще 8 игр, так что объективно теоретически отыграть 8 очков реально.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 8 февраля 2018, 00:25

      Если будет всё происходить, как сейчас в "товарняках", то всё возможно. "Локо" пропускает "бабочку" на первых минутах, "Спартак" мало забивает, то же и с ЦСКА, а "Зенит" со скрипом, но побеждает.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > multiscan 8 февраля 2018, 08:21

      не путай сборы и чемпионат... Там идет ротация состава, плюс основных игроков по-максимуму не заигрывают, оттачивают новые схемы и прочее.
      Плюс к тому - Локомотив кроме ЧР играет в ЛЕ, календарь весьма плотный, потому и подходят к построению состава еще и с точки зрения распределения сил (читай - усталости)

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      Рейтинг: +5882

      Павелий 7 февраля 2018, 23:25

      Далер, не надо путать субъективное (деньги Газпрома) и объективное (не всё можно купить за деньги).

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2018, 23:12

      Кузяев вы бредите во сне или спецом выслуживаешься перед тренеришкой Зениту бы радоваться если хоть в тройку попадет а то скорей и этого не будет

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 7 февраля 2018, 23:04

      Человек плохо знаком с русским языком. Все, что он лично считает , это СУБЪЕКТИВНО, т.к. идет от него ( субъекта). Объективно это то, что не зависит от мнения человека, а подтверждается внешними факторами. Исходя из опыта прошлых лет , и учитывая потенциал Локо, считаю ( субъективно) , что ЛОКО будет первым, Спартак вторым ,а дальше не знаю.

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      Рейтинг: +549

      avera 7 февраля 2018, 22:15

      Уже все похоронили Локо? А они вообще то тоже в футбол умеют играть.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 февраля 2018, 18:49

      Один вопрос - КАК?

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > APchelov 7 февраля 2018, 20:08

      Респект за вопрос!!!! Действительно КАК?

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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 7 февраля 2018, 18:24

      вот только для этого нужно 10 побед !

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