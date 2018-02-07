Кузяев: «Объективно считаю, что отыграть восемь очков отставания от «Локомотива» – реально»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев оценил шансы петербургского клуба на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь очков.

– Верите, что весной можно отыграть восемь очков отставания от «Локо»?

– Объективно считаю, что это реально. Впереди 10 туров плюс очная встреча с железнодорожниками. Правда, не стоит забывать – «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» тоже рядом. Будет очень интересная гонка.