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  • Каборе: «Когда жил в Марселе, никогда за пять лет не оплачивал сам счет в ресторане»

Каборе: «Когда жил в Марселе, никогда за пять лет не оплачивал сам счет в ресторане»

7 февраля 2018, 16:25
5

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе рассказал об этапе карьеры во Франции.

С 2008 по 2013 год 29-летний хавбек выступал за «Марсель». В составе «Краснодара» Каборе играет с 2015 года.

– Как вы попали во Францию?

– Это похоже на кино. Меня заметили на матче сборной против Сенегала, того самого, что обыграл великую Францию на чемпионате мира в 2002 году. Позвали на просмотр в «Либурн» на две недели. Уже через три дня мне сказали: «Оставайся». Это был самый счастливый день в моей жизни! Другим сложно это понять, но тогда я понял, что смогу помогать семье, содержать дом в Буркина-Фасо.

А год спустя я подписал контракт с «Марселем» – и всю ночь после этого не спал. Перебирал две сумки с экипировкой, что мне дали. Никак не мог поверить! «Марсель» – самый популярный клуб во Франции, я с детства за него болел. Все мечтают в нем играть. И мне удалось: и в Лиге чемпионов поучаствовал, и выиграл чемпионат Франции.

– Марсель – очень футбольный город.

– О, да. Город живет ради футбола. Представьте, я никогда за пять лет не оплачивал сам счет в ресторане, когда жил в Марселе. Мне просто не давали этого сделать. С другой стороны, если результаты у команды не идут, лучше не выходить из дома. И ездить только на клубной машине. Потому что твою могут закидать камнями. Болельщики будут ждать вас повсюду.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Каборе Шарль
Комментарии (5)
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mutabor0992
1518012284
Баклажан-халявщик!!!
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Mr Abdullaev
1518012383
5 лет бесплатно питался
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koli4ka
1518016346
а в Краснодаре халявщиков в рестораны только по фейс контролю запускают и только как минимум со 100S купюркой в кармане...
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Lester84
1518029358
А теперь ходит в Магнит, и за деньги)))
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афоня72
1518090072
Вот это я понимаю-Халява!!
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