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    Каборе: «Когда жил в Марселе, никогда за пять лет не оплачивал сам счет в ресторане»

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе рассказал об этапе карьеры во Франции.

    С 2008 по 2013 год 29-летний хавбек выступал за «Марсель». В составе «Краснодара» Каборе играет с 2015 года.

    – Как вы попали во Францию?

    – Это похоже на кино. Меня заметили на матче сборной против Сенегала, того самого, что обыграл великую Францию на чемпионате мира в 2002 году. Позвали на просмотр в «Либурн» на две недели. Уже через три дня мне сказали: «Оставайся». Это был самый счастливый день в моей жизни! Другим сложно это понять, но тогда я понял, что смогу помогать семье, содержать дом в Буркина-Фасо.

    А год спустя я подписал контракт с «Марселем» – и всю ночь после этого не спал. Перебирал две сумки с экипировкой, что мне дали. Никак не мог поверить! «Марсель» – самый популярный клуб во Франции, я с детства за него болел. Все мечтают в нем играть. И мне удалось: и в Лиге чемпионов поучаствовал, и выиграл чемпионат Франции.

    – Марсель – очень футбольный город.

    – О, да. Город живет ради футбола. Представьте, я никогда за пять лет не оплачивал сам счет в ресторане, когда жил в Марселе. Мне просто не давали этого сделать. С другой стороны, если результаты у команды не идут, лучше не выходить из дома. И ездить только на клубной машине. Потому что твою могут закидать камнями. Болельщики будут ждать вас повсюду.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2018 16:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 февраля 2018, 14:41

      Вот это я понимаю-Халява!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 февраля 2018, 21:49

      А теперь ходит в Магнит, и за деньги)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 февраля 2018, 18:12

      а в Краснодаре халявщиков в рестораны только по фейс контролю запускают и только как минимум со 100S купюркой в кармане...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 7 февраля 2018, 17:06

      5 лет бесплатно питался

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 7 февраля 2018, 17:04

      Баклажан-халявщик!!!

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