Прядкин: «Могу заверить, что все клубы закончат сезон в РФПЛ»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил мнение, что все клубы Премьер-лиги доиграют нынешний сезон до конца.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с финансированием «Амкар» может быть расформирован.

«В этом году не будет никаких неожиданностей. Этот сезон интересный и сложный в связи с проведением чемпионата мира. Нас поставили перед фактом, что 18 мая мы должны закончить чемпионат.

Есть проблемы с финансированием в ряде клубов: «Тосно» и «Амкаре». Как руководитель РФПЛ могу заверить, что все клубы закончат сезон в Премьер-лиге. Ни одна команда не покидала нас раньше по каким-то проблемам финансирования за то время, что я нахожусь в РФПЛ», – сказал Прядкин.