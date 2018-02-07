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    Прядкин: «Могу заверить, что все клубы закончат сезон в РФПЛ»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил мнение, что все клубы Премьер-лиги доиграют нынешний сезон до конца.

    Ранее сообщалось, что из-за проблем с финансированием «Амкар» может быть расформирован.

    «В этом году не будет никаких неожиданностей. Этот сезон интересный и сложный в связи с проведением чемпионата мира. Нас поставили перед фактом, что 18 мая мы должны закончить чемпионат.

    Есть проблемы с финансированием в ряде клубов: «Тосно» и «Амкаре». Как руководитель РФПЛ могу заверить, что все клубы закончат сезон в Премьер-лиге. Ни одна команда не покидала нас раньше по каким-то проблемам финансирования за то время, что я нахожусь в РФПЛ», – сказал Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2018 16:12
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