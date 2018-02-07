Кокорин покинул сбор «Зенита» и примет участие вместе с Роналду и Неймаром в мероприятии в Лондоне

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул расположение команды на сборе в Турции и отправился в Лондон. Форвард примет участие в мероприятии от Nike по запуску футбольных и инновационных продуктов. Также в презентации будут задействованы игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвард «ПСЖ» Неймар.

«Кокорин станет первым и единственным футболистом из России, который посетит мероприятие подобного уровня», – пишет пресс-служба сине-бело-голубых.

Игрок сборной России отправился в Британию с разрешения руководства «Зенита».