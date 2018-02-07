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    Кокорин покинул сбор «Зенита» и примет участие вместе с Роналду и Неймаром в мероприятии в Лондоне

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул расположение команды на сборе в Турции и отправился в Лондон. Форвард примет участие в мероприятии от Nike по запуску футбольных и инновационных продуктов. Также в презентации будут задействованы игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвард «ПСЖ» Неймар.

    «Кокорин станет первым и единственным футболистом из России, который посетит мероприятие подобного уровня», – пишет пресс-служба сине-бело-голубых.

    Игрок сборной России отправился в Британию с разрешения руководства «Зенита».

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.02.2018 14:02
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 11:41

      Мы говорим Роналду подразумеваем Кокорин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 8 февраля 2018, 05:52

      Что ищет он в стране далекой?
      Что кинул он в краю родном?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 7 февраля 2018, 20:57

      Что-то верится с трудом... Роналду, Неймар и наш Кокорин.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      chirikeev1986 7 февраля 2018, 19:45

      а после :патент на майку,реклама чипсов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 февраля 2018, 19:01

      где праздник там и Кокорин
      Даже спонсоры понимают Кока это веселье

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 18:32

      ну хоть постоит рядом с настоящими футболистами да автографы возьмет))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 7 февраля 2018, 18:24

      Причина в ЧМ в России, думаю. "Должен же быть кто-то третий" (с)

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 7 февраля 2018, 17:57

      Дожили.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 февраля 2018, 17:41

      Колян фоткуются лучше всех......

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 7 февраля 2018, 17:40

      Посмотрит Сашка на тех, кого действительно называют футболистами. Может вдохновиться и играть начнёт, а если нет, то хотя бы майки с автографами как болельщик получит.

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