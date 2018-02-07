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  • Кокорин покинул сбор «Зенита» и примет участие вместе с Роналду и Неймаром в мероприятии в Лондоне

Кокорин покинул сбор «Зенита» и примет участие вместе с Роналду и Неймаром в мероприятии в Лондоне

7 февраля 2018, 14:02
36

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул расположение команды на сборе в Турции и отправился в Лондон. Форвард примет участие в мероприятии от Nike по запуску футбольных и инновационных продуктов. Также в презентации будут задействованы игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвард «ПСЖ» Неймар.

«Кокорин станет первым и единственным футболистом из России, который посетит мероприятие подобного уровня», – пишет пресс-служба сине-бело-голубых.

Игрок сборной России отправился в Британию с разрешения руководства «Зенита».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Реал ПСЖ Роналду Криштиану Кокорин Александр Неймар
Комментарии (36)
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Jenea83
1518002509
Просто Кокорин единственный кто может себе позволить такое дорогое шампанское как Неймар И Роналду)))
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anatolich72
1518002796
Не стрёмно отпускать, может всё что угодно выкинуть,он неадекват.
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Red-Green_fan
1518003384
Сашка автографами разживется
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тётя ASYA
1518003453
или салют из пистоля устраивать
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Alex ostrov
1518003610
В качестве "обезьянки в клетке" а тут у нас Футболист из неизвестной России,к сожалению если бы не предстоящий домашний чемпионат мира нашего игрока не пригласили бы.....
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Kulimen
1518003671
И нахрена он там? Надеюсь вся церемония обойдется без мяча, иначе нас ждет позор.
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Zenmaster
1518003712
Значит заметили -- по игре в Евро кубках и за сборную !!!
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kirya088
1518003853
Легендарные ножницы на тренировке не останутся незамеченными
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alp
1518005620
ну, теперь Кокорин может подзатыльники и пендали всем раздавать, включая манчини
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Spartak 777
1518007314
Представляю себе рекламу .... Роналду , Неймар ииииии КОКОРИН !!!! )))
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