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  • Вернблум – о переводе в защиту: «Гончаренко пришла в голову эта чертова идея. О чем они только думают»

Вернблум – о переводе в защиту: «Гончаренко пришла в голову эта чертова идея. О чем они только думают»

7 февраля 2018, 13:01
17

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум удивлен своим переводом на позицию защитника в товарищеском матче против «Эльче» (3:0).

Ранее швед заявил, что по итогам нынешнего сезона может покинуть московский клуб, за который выступает с 2012 года.

«В игре против «Эльче» Гончаренко пришла в голову эта чертова идея поставить меня на позицию защитника. За то время, пока мы на сборах, меня переводили из нападения в полузащиту, а из полузащиты – в защиту. О чем они только думают!» — приводит слова Вернблума Göteborg-Posten.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Kрейсер
1517998998
Понтус уже уходит. Теперь ему по фигу. Будет крыть шведским матом, и тренера, и водителя, и повара.
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grigory
1518000182
Ты сам сказал что уходишь,кидаешь нашу семью,так что скажи спасибо что не на скамейке
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bset
1518000368
Остановите. Понтусу надо выйти. При всей значимости и полезности как игрока, такие слова совершенно не красят. Смотри, как бы болельщики не забыли тебя по окончанию контракта за твои слова.
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PUZIAKA
1518001143
Акинфееву пора начинать беспокоиться
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shurik45
1518001307
Ну если он стал таким не довольным и капризным,милости просим на скамейку. Есть молодежь и если такое дело ,надо дать шанс Хосонову и Гордюшенко.
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kanav67
1518002633
Ребята , не реагируйте так. У него просто юмор такой суровый, у Васи начился
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srg38
1518003976
Вести себя не умеет, что на поле, что с прессой
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Бубновский
1518004725
...ну и что?...пошутил пацан, делов то
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Spartak 777
1518007455
Ну как то он не совсем корректен
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volfrik
1518015363
нормальный юмор, что за негатив на Понтуса
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