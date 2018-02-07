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    Вернблум – о переводе в защиту: «Гончаренко пришла в голову эта чертова идея. О чем они только думают»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум удивлен своим переводом на позицию защитника в товарищеском матче против «Эльче» (3:0).

    Ранее швед заявил, что по итогам нынешнего сезона может покинуть московский клуб, за который выступает с 2012 года.

    «В игре против «Эльче» Гончаренко пришла в голову эта чертова идея поставить меня на позицию защитника. За то время, пока мы на сборах, меня переводили из нападения в полузащиту, а из полузащиты – в защиту. О чем они только думают!» — приводит слова Вернблума Göteborg-Posten.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 13:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 февраля 2018, 14:37

      Понтус шутит, потому что знает свою универсальность и незаменимость. Прощальный матч в мировом футболе я ему рекомендую провести в створе ворот! Товарищеский, конечно... :-)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 8 февраля 2018, 10:39

      Похоже, у большинства здешних комментаторов чувство юмора ампутированно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 7 февраля 2018, 20:44

      В жизни все может быть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 7 февраля 2018, 18:09

      Тут не написано, что он сказал это со злостью или был раздражен. По ходу он просто прикалывался. А кто то, как всегда, не упустил возможность написать горячую новость.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 7 февраля 2018, 17:56

      нормальный юмор, что за негатив на Понтуса

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 7 февраля 2018, 17:10

      Понтус в своем стиле)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 7 февраля 2018, 15:44

      Ну как то он не совсем корректен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 7 февраля 2018, 14:58

      ...ну и что?...пошутил пацан, делов то

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 7 февраля 2018, 14:46

      Вести себя не умеет, что на поле, что с прессой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 7 февраля 2018, 14:23

      Ребята , не реагируйте так. У него просто юмор такой суровый, у Васи начился

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. > kanav67 8 февраля 2018, 12:16

      Согласен Анатолий, на все 100%.

      0
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