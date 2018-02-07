Вернблум – о переводе в защиту: «Гончаренко пришла в голову эта чертова идея. О чем они только думают»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум удивлен своим переводом на позицию защитника в товарищеском матче против «Эльче» (3:0).

Ранее швед заявил, что по итогам нынешнего сезона может покинуть московский клуб, за который выступает с 2012 года.

«В игре против «Эльче» Гончаренко пришла в голову эта чертова идея поставить меня на позицию защитника. За то время, пока мы на сборах, меня переводили из нападения в полузащиту, а из полузащиты – в защиту. О чем они только думают!» — приводит слова Вернблума Göteborg-Posten.