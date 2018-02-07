Вернблум: «Возможно, это мой последний сезон в России»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может покинуть армейский клуб по окончании текущего сезона. Его действующий контракт рассчитан до середины 2018 года.

«Сейчас я склоняюсь к тому, что это последний сезон в России, но еще ничего не решено, посмотрим, как будет развиваться ситуация. У меня есть еще три месяца по контракту, а о его продлении пока никто ко мне не обращался.

Не думаю, что следующим моим клубом будет «Гетеборг». Мне кажется, что я еще не закончил карьеру за границей. У меня осталось еще много сил.

Я почти всю карьеру отыграл без травм, поэтому чувствую себя хорошо в физическом плане. Думаю, что смогу продержаться довольно долго на высоком уровне, если захочу», – рассказал Вернблум GP.

В текущем сезоне Вернблум сыграл в РФПЛ 18 матчей, в которых забил четыре гола.