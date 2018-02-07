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Вернблум: «Возможно, это мой последний сезон в России»

7 февраля 2018, 10:53
25

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может покинуть армейский клуб по окончании текущего сезона. Его действующий контракт рассчитан до середины 2018 года.

«Сейчас я склоняюсь к тому, что это последний сезон в России, но еще ничего не решено, посмотрим, как будет развиваться ситуация. У меня есть еще три месяца по контракту, а о его продлении пока никто ко мне не обращался.

Не думаю, что следующим моим клубом будет «Гетеборг». Мне кажется, что я еще не закончил карьеру за границей. У меня осталось еще много сил.

Я почти всю карьеру отыграл без травм, поэтому чувствую себя хорошо в физическом плане. Думаю, что смогу продержаться довольно долго на высоком уровне, если захочу», – рассказал Вернблум GP.

В текущем сезоне Вернблум сыграл в РФПЛ 18 матчей, в которых забил четыре гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (25)
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овертайм
1517991137
кони ни только никого не покупают, но и не продляют контракты)
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Dimonadze
1517993626
"Бомбардир" стал располагать комменты по рейтингу. Тупость в том, что если комментов много, то только что напечатанный, какой бы хороший не был, окажется в самом низу. А не многим охота прочитывать все комменты.
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SunRomeS
1517993921
Блин, что бы такого игрока отпускать надо хотя бы близкую по уровню замену найти, а её НЕТ! ПРОДЛЕВАЙТЕ контракт!
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Чикомас
1517994225
Это-потеря. Ключевой, на пару с Марио и Дзагоевым, игрок. Не верю, что не пытаются его удержать. Может просто нет бабок. Ну раз собрался уходить....уходи. Удачи и спасибо за все.
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vladimir-7
1517994884
Думаю, что скоро продлят контракт П.Вернблума с ПФК ЦСКА. Сам Вернблум хочет остаться, то ЦСКА продлит ещё с ним контракт, время ещё есть.
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Gullit 76
1517996039
Жаль,игрок то он классный и не равнодушный как большинство наших.
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Loxxam
1517997012
В реальности грубый игрок с посредственной техникой. Минусуйте конечно, но так оно и есть
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за ЦСКА с 1980г
1517997551
Надо прибавить парню зарплату. Думаю,что он это заслужил..
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Nerlinger
1518007134
Удачи Понтус в ЦСКА
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Nerlinger
1518041874
Оставайся в ЦСКА и Удачи вам
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