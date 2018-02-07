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    Вернблум: «Возможно, это мой последний сезон в России»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может покинуть армейский клуб по окончании текущего сезона. Его действующий контракт рассчитан до середины 2018 года.

    «Сейчас я склоняюсь к тому, что это последний сезон в России, но еще ничего не решено, посмотрим, как будет развиваться ситуация. У меня есть еще три месяца по контракту, а о его продлении пока никто ко мне не обращался.

    Не думаю, что следующим моим клубом будет «Гетеборг». Мне кажется, что я еще не закончил карьеру за границей. У меня осталось еще много сил.

    Я почти всю карьеру отыграл без травм, поэтому чувствую себя хорошо в физическом плане. Думаю, что смогу продержаться довольно долго на высоком уровне, если захочу», – рассказал Вернблум GP.

    В текущем сезоне Вернблум сыграл в РФПЛ 18 матчей, в которых забил четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 10:53
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 февраля 2018, 06:43

      Надоело в нападении играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 февраля 2018, 01:17

      Оставайся в ЦСКА и Удачи вам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 7 февраля 2018, 16:02

      Это после перевода в защиту?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 7 февраля 2018, 15:40

      Хохо оланаре хет трик сделал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 февраля 2018, 15:38

      Удачи Понтус в ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 февраля 2018, 14:46

      Все из-за баб, молчала бы жена и играл бы Понтус в России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 февраля 2018, 12:59

      Надо прибавить парню зарплату. Думаю,что он это заслужил..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 7 февраля 2018, 12:50

      В реальности грубый игрок с посредственной техникой. Минусуйте конечно, но так оно и есть

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Loxxam 7 февраля 2018, 12:56

      +1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 7 февраля 2018, 12:44

      В реальности грубый игрок с посредственной техникой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2018, 12:33

      Жаль,игрок то он классный и не равнодушный как большинство наших.

      2
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