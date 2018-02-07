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  • Дзюба: «Зенит» и «Арсенал» проповедуют разные стили. В этом вся разница»

Дзюба: «Зенит» и «Арсенал» проповедуют разные стили. В этом вся разница»

7 февраля 2018, 09:31
5

Новичок тульского «Арсенала» нападающий Артем Дзюба продолжает готовиться к старту в весенней части чемпионата. Футболист рассказал в эфире программы «Все на матч», что пока заметно не хватает сыгранности из-за малого количества времени в новой команде.

– Три дня тренировались. Пока все тяжело, очень замедленно. Не на высшем уровне. Но на то и сборы, чтобы ко всему прийти постепенно. Хороший спарринг-партнер, хорошая физическая работа. Тут больше нужно нагрузиться, чем сам футбол. Хотя, во втором тайме начали получше играть, имели массу моментов. Есть, над чем работать, но самое важное, что мы играем. 90 минут – это очень хорошо.

– Что именно от вас требует Миодраг Божович? Насколько это отличается от требований тренерского штаба «Зенита»?

– Пока требований не было. Я прекрасно понимаю, что делать, когда теряем мяч – если теряем, вступаем в единоборства. Если не получилось, отходим назад и действуем позиционно. Таких отличий, наверное, нет. Все-таки, разные стили проповедуют две команды. В этом, наверное, отличие. Сейчас самое главное – набирать физические кондиции. Мы-то вообще с Ваней Новосельцевым только три дня тренируемся. Для нас пока все тяжело. Но, тяжело в учении, легко в бою. Благодаря этой практике, тренировочному процессу выдержали 90 минут. Значит, будет еще лучше и лучше.

– Что касается взаимопонимания с партнерами, пока, по матчу с тбилисским «Динамо», есть ощущение, что не хватает понимания, подсказа. Так ли это на самом деле, или это просто мнение со стороны?

– Нет, ну конечно – я же говорю, мы три дня тренируемся вместе. Два разных состава – один играл прошлую игру, сейчас другой. Мы, новички, молодые ребята, кто-то после травм. Поэтому, конечно, наша команда, которая была в первом тайме, она вообще не сыгранная, не совсем готовая физически. В том тайме было тяжело. Когда во втором тайме разбегались, плюс начали выходить ребята из другого состава, стало больше получаться и появились моменты. Для тренера главное – качество работы с мячом, качество физической работы. А результат – это важно в официальных играх.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Дзюба Артем
Комментарии (5)
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anatolich72
1517985983
А У МЕНЯ СВОЙ СТИЛЬ "СТИЛЬ ДЕРЕВА".
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nemolod
1517986771
За месяц наверняка сыграетесь и если не будет травм,то в новой команде должно неплохо получиться,тем более,что главный тренер-опытный специалист!
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пряник929
1517988150
Увидим в матче с Тереком
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serppion
1517994664
Все тренеры - суки, гнобят Артемку... Он умница, даже в стилях разбирается!
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Сергей Саныч
1518008343
Божович вроде умный мужик,а повёлся как дитя.
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