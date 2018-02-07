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Промес: «Мы должны защитить титул чемпионов России»

7 февраля 2018, 00:26
18

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес поразмышлял о чемпионских перспективах красно-белых. Голландец отметил, что спартаковцы должны занять первое место по итогам и этого сезона.

«Сколько матчей осталось? 10? Ну вот и все. Даже если бы было 3 матча – реально было бы догнать «Локомотив». А тут десять! Давайте посмотрим, что будет еще через пять туров.

»Локомотив» показал фантастическую работу. Везение? Про нас то же самое болтали в прошлом сезоне. О лидерах всегда плохо говорят. При этом все хотят, чтобы им так везло. Правда в том, что ты не будешь на первом месте без сильной команды.

Мы должны защитить титул, но случились несколько дурацкий поражений. Как видите, мы получили урок и вышли из этой ситуации сильнее», – сказал хавбек.

«Спартак» отстает от лидирующих железнодорожников на восемь очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (18)
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Spartak 777
1517952647
Давай Антоха ты только забивай )))
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Тraumtanzеr
1517952821
Кто нить слышал, чтобы такие слова какой нить бомж говорил?Я нет. Антоха мужик.
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alexivanof197
1517953461
обязаны
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mialkov
1517953704
Игра на победу в каждом матче, а очки будем считать после всех игр! Антоха, тебе особая благодарность, что не оставил команду зимой!!!
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Loxxam
1517961306
Надо еще Лигу Европы брать и сразу суперкубок УЕФА летом - это как минимум
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Spartanez 300
1517962056
Вряд ли получится 8 очко слишком большой отрыв и Локомотив я думаю не собирается сдавать позиции. Но все таки будем надеется на успех , главное что бы все игроки Спартака были настроены на победу как Промес , удачи .
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Коза Ностра
1517963194
Мы освобождаем вас от этого долга.Ну фсё,привет!Крым Наш!!!!
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Полная Канистра
1517963631
Правильно Тоха кругом одни болтуны только и болтают чушь всякую когда команда идёт в лидерах. Надежда всегда есть что всё сбудется . Удачи вам в 10 последних матчах
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Африканскaя чумa cвинeй
1517967981
Негритёнка опять понесло, значит в первой же игре сезона 0-5 огребут
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OfaZavr
1517989571
будет сложно но попробовать стоит, попытка не пытка.
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