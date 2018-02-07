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    Промес: «Мы должны защитить титул чемпионов России»

    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес поразмышлял о чемпионских перспективах красно-белых. Голландец отметил, что спартаковцы должны занять первое место по итогам и этого сезона.

    «Сколько матчей осталось? 10? Ну вот и все. Даже если бы было 3 матча – реально было бы догнать «Локомотив». А тут десять! Давайте посмотрим, что будет еще через пять туров.

    »Локомотив» показал фантастическую работу. Везение? Про нас то же самое болтали в прошлом сезоне. О лидерах всегда плохо говорят. При этом все хотят, чтобы им так везло. Правда в том, что ты не будешь на первом месте без сильной команды.

    Мы должны защитить титул, но случились несколько дурацкий поражений. Как видите, мы получили урок и вышли из этой ситуации сильнее», – сказал хавбек.

    «Спартак» отстает от лидирующих железнодорожников на восемь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2018 00:26
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 февраля 2018, 17:09

      для начала локо в очной встрече выйграйте а потом уже рассуждайте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 10:46

      будет сложно но попробовать стоит, попытка не пытка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 февраля 2018, 10:10

      Чемпионство даже не обсуждается! Только надо выиграть оставшиеся десять матчей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 7 февраля 2018, 09:25

      Золотые слова?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 7 февраля 2018, 08:46

      завоёвывать нужно,а не защищать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 7 февраля 2018, 07:31

      Это хорошо, когда у футболисты оптимистично настроены, даже когда игра совсем не идёт!)) Полмесяца красава!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 февраля 2018, 07:27

      Должны и вы защитите.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 7 февраля 2018, 04:46

      Негритёнка опять понесло, значит в первой же игре сезона 0-5 огребут

      -3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 февраля 2018, 03:33

      Правильно Тоха кругом одни болтуны только и болтают чушь всякую когда команда идёт в лидерах. Надежда всегда есть что всё сбудется . Удачи вам в 10 последних матчах

      11
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    • ...
      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 7 февраля 2018, 03:26

      Мы освобождаем вас от этого долга.Ну фсё,привет!Крым Наш!!!!

      0
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    11