Промес: «Мы должны защитить титул чемпионов России»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес поразмышлял о чемпионских перспективах красно-белых. Голландец отметил, что спартаковцы должны занять первое место по итогам и этого сезона.

«Сколько матчей осталось? 10? Ну вот и все. Даже если бы было 3 матча – реально было бы догнать «Локомотив». А тут десять! Давайте посмотрим, что будет еще через пять туров.

»Локомотив» показал фантастическую работу. Везение? Про нас то же самое болтали в прошлом сезоне. О лидерах всегда плохо говорят. При этом все хотят, чтобы им так везло. Правда в том, что ты не будешь на первом месте без сильной команды.

Мы должны защитить титул, но случились несколько дурацкий поражений. Как видите, мы получили урок и вышли из этой ситуации сильнее», – сказал хавбек.

«Спартак» отстает от лидирующих железнодорожников на восемь очков.