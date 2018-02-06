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  • Джикия: «По поводу травмы уже не загоняюсь. У людей бывают вещи и пострашнее»

Джикия: «По поводу травмы уже не загоняюсь. У людей бывают вещи и пострашнее»

6 февраля 2018, 23:53
8

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о своем самочувствии во время восстановления от травмы крестообразных связок колена, а также об отношении к самому факту повреждения.

«Безусловно, 18 января, когда получил травму, — один из худших дней в моей жизни. Но знаете, у людей случаются вещи и пострашнее. Момент в контрольной игре с «Шанхай СИПГ», когда получил травму, уже вспоминаю спокойно. Что о нем думать и разговаривать? Это все в прошлом. Уже история… Испытание, которое мне нужно пройти.

Когда узнал, что у меня «кресты», понял, что придется много пропустить, долго восстанавливаться. Сейчас делаю все, что от меня зависит, чтобы скорее выздороветь.

В клинике в Риме нахожусь больше двух недель. И с каждым днем тоска по футболу всe сильнее. Но работы ещe непочатый край. Верю, что вернусь — и все будет нормально. Сейчас уже не загоняюсь: «Почему произошла травма?.. Как так получилось?..» Уже все в прошлом. Мечтаю об одном — скорее быть в команде», – сказал игрок.

Футболист имеет шансы сыграть на чемпионате мира-2018.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Джикия Георгий
Комментарии (8)
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Bobafett
1517951018
ДжИКА!
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Spartak 777
1517952606
Аккуратнее только Жора )))
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лёха м
1517956651
жора скорейшего тебе возвращения
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Александ1982
1517974710
здоровья и восстанавливайся, может будет чудо и к ЧМ успеешь!!!
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Евгений П
1517975038
Слишком много Джикии в новостях
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Диктор
1517977012
Скорейшего тебе восстановления Георгий -и быстрее в строй.
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OfaZavr
1517989437
вот это правильно, зачем себя все время накручивать ведь это уже случилось лучше все силы направить на позитив и качественное восстановление.
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