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    Джикия: «По поводу травмы уже не загоняюсь. У людей бывают вещи и пострашнее»

    Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о своем самочувствии во время восстановления от травмы крестообразных связок колена, а также об отношении к самому факту повреждения.

    «Безусловно, 18 января, когда получил травму, — один из худших дней в моей жизни. Но знаете, у людей случаются вещи и пострашнее. Момент в контрольной игре с «Шанхай СИПГ», когда получил травму, уже вспоминаю спокойно. Что о нем думать и разговаривать? Это все в прошлом. Уже история… Испытание, которое мне нужно пройти.

    Когда узнал, что у меня «кресты», понял, что придется много пропустить, долго восстанавливаться. Сейчас делаю все, что от меня зависит, чтобы скорее выздороветь.

    В клинике в Риме нахожусь больше двух недель. И с каждым днем тоска по футболу всe сильнее. Но работы ещe непочатый край. Верю, что вернусь — и все будет нормально. Сейчас уже не загоняюсь: «Почему произошла травма?.. Как так получилось?..» Уже все в прошлом. Мечтаю об одном — скорее быть в команде», – сказал игрок.

    Футболист имеет шансы сыграть на чемпионате мира-2018.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.02.2018 23:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 февраля 2018, 10:43

      вот это правильно, зачем себя все время накручивать ведь это уже случилось лучше все силы направить на позитив и качественное восстановление.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 февраля 2018, 07:16

      Скорейшего тебе восстановления Георгий -и быстрее в строй.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 7 февраля 2018, 06:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слишком много Джикии в новостях

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Евгений П 7 февраля 2018, 12:42


      Евгений П, слишком иди на х*й.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 февраля 2018, 06:38

      здоровья и восстанавливайся, может будет чудо и к ЧМ успеешь!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 7 февраля 2018, 01:37

      жора скорейшего тебе возвращения

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 7 февраля 2018, 00:30

      Аккуратнее только Жора )))

      3
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 7 февраля 2018, 00:03

      ДжИКА!

      2
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