Джикия: «По поводу травмы уже не загоняюсь. У людей бывают вещи и пострашнее»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о своем самочувствии во время восстановления от травмы крестообразных связок колена, а также об отношении к самому факту повреждения.

«Безусловно, 18 января, когда получил травму, — один из худших дней в моей жизни. Но знаете, у людей случаются вещи и пострашнее. Момент в контрольной игре с «Шанхай СИПГ», когда получил травму, уже вспоминаю спокойно. Что о нем думать и разговаривать? Это все в прошлом. Уже история… Испытание, которое мне нужно пройти.

Когда узнал, что у меня «кресты», понял, что придется много пропустить, долго восстанавливаться. Сейчас делаю все, что от меня зависит, чтобы скорее выздороветь.

В клинике в Риме нахожусь больше двух недель. И с каждым днем тоска по футболу всe сильнее. Но работы ещe непочатый край. Верю, что вернусь — и все будет нормально. Сейчас уже не загоняюсь: «Почему произошла травма?.. Как так получилось?..» Уже все в прошлом. Мечтаю об одном — скорее быть в команде», – сказал игрок.

Футболист имеет шансы сыграть на чемпионате мира-2018.