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    Заболотный: «Всю свою первую зарплату я потратил на бутсы как у Карлоса»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал, на что он тратил первые заработанные в футболе деньги.

    «Месяца три-четыре откладывал и купил себе за 8 тысяч игровую приставку, они тогда только стали появляться. А дальше был облом, когда я узнал, что диски для нее стоят по полторы тысячи... К тому же, у нас не было телевизоров в интернате – только один, общий, и играть могли далеко не все желающие.

    Но самую первую зарплату я всю спустил на бутсы – бело-черные, как у Роберто Карлоса. Они были самые крутые в то время, больше всего мне нравились. До этого, конечно, играл в паленых», – сказал Заболотный.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.02.2018 17:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 6 февраля 2018, 19:19

      ..но,не помогло((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 6 февраля 2018, 18:59

      Наверное только на шнурки хватило

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2018, 18:03

      кеды лучше ! у нас на китайском продаются ни чё смотрятся прилично и забивные

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 6 февраля 2018, 17:52

      держись рынок, у Антона скоро первая зарплата в Зените

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 17:51

      Ремесленник, в первую очередь, подбирает инструмент! Правильно!
      Интересно, а теперь на что копит?!)))

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA > insider_retro 6 февраля 2018, 17:53

      На ноги как у Роберто Карлоса

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > insider_retro 6 февраля 2018, 23:02

      Может на причёску как у Роналду?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > insider_retro 7 февраля 2018, 09:02

      На женщину, как у Роналду.

      1
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