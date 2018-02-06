Заболотный: «Всю свою первую зарплату я потратил на бутсы как у Карлоса»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал, на что он тратил первые заработанные в футболе деньги.

«Месяца три-четыре откладывал и купил себе за 8 тысяч игровую приставку, они тогда только стали появляться. А дальше был облом, когда я узнал, что диски для нее стоят по полторы тысячи... К тому же, у нас не было телевизоров в интернате – только один, общий, и играть могли далеко не все желающие.

Но самую первую зарплату я всю спустил на бутсы – бело-черные, как у Роберто Карлоса. Они были самые крутые в то время, больше всего мне нравились. До этого, конечно, играл в паленых», – сказал Заболотный.