Сергей Еременко: «Спартак» всю жизнь меня сопровождал»

Новичок «Спартака» Сергей Еременко рассказал о нюансах перехода в московский клуб, поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Массимо Каррерой, а также отметил, что с самого детства связан со красно-белыми.

– Сергей, какие у вас эмоции от перехода в «Спартак»?

– Эмоции только позитивные. «Спартак» всю жизнь меня сопровождал. Там играл папа, все вокруг всегда говорили о «Спартаке», так что можно сказать, что за красно-белыми я слежу с самого детства.

– Получается, вы перешли из «Базеля» сразу в два «Спартака»: сначала в юрмальский, а затем в московский.

– Получается, что так. Этот вариант перехода оказался единственно возможным на данный момент. Надеюсь, я смогу закрепиться в Москве, а в конце года уже посмотрим.

– Вы уже почти месяц на сборах с командой. Успели влиться в коллектив?

– Да. В команде меня хорошо приняли, все ребята помогают, со всеми общаюсь. Какой Массимо Каррера? Очень вдумчивый и требовательный специалист. На тренировках показывает то, что хочет увидеть от команды, постоянно подсказывает игрокам.

– Ваш брат Роман играл в составе ЦСКА. Успели обсудить с ним переход в «Спартак»?

– Я уже продолжительное время нахожусь со «Спартаком», так что Рома успел привыкнуть к тому, что я могу оказаться в команде. О противостоянии двух клубов, конечно, знаю, смотрел матчи. Сильнее всего запомнил матч, в котором Рома забил «Спартаку» два мяча.

Напомним, Еременко перешел в «Спартак» из юрмальского «Спартака» на правах аренды до конца нынешнего года.