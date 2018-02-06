Ивелин Попов негативно относится к деятельности футбольных агентов

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своем негативном отношении к работе футбольных агентов. Игрок уверен, что лучше обходиться без их помощи, так как агенты портят много трансферов.

– Себя в будущем агентом не видете?

– О, нет. Я всегда считал агентов самым большим злом. Если бы президенты клубов напрямую друг с другом общались, или разговаривали с игроками, было бы проще. А агенты портят много трансферов. Я и в Турции сам ходил договариваться об условиях. И в «Кубани». Плюс в том, что ты точно знаешь, кто и что предлагает, кто что пообещал. Иногда, конечно, бывают сложные ситуации, когда помощь не помешает. Но слишком уж много стало в футболе бизнеса.

– Когда особенно жалели, что не обзавелись агентом?

– Не было у меня такого. Считаю, что карьера моя идет как по маслу. Жаловаться точно ни на что не собираюсь.