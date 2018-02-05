Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пьяный защитник «Ромы» разбил Lamborghini. Клуб оштрафовал его на 800 евро

    Сегодня утром защитник «Ромы» Бруно Перес дважды попал в аварию на своем Lamborghini. Об этом сообщил ресурс Football Italia со ссылкой на La Republicca.

    По информации источника, в результате инцидентов никто не пострадал.

    В крови 27-летнего бразильца нашли дозу алкоголя, превышающую норму. Руководство «Ромы» оштрафовало Переса на 800 евро. Игрок пропустил тренировку основного состава и занимался самостоятельно.

    Игрок в текущем сезоне принял участие в 16 матчах команды во всех соревнованиях. На его счету один гол.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2018 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      LaMagica 6 февраля 2018, 12:54

      800 евро тут не главные, тренировка рано утром с бодуна по индивидуальной программе - вот основа штрафа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 09:33

      звездность и вседозволенность видимо в голову ударили, хорошо если выводы сделает а вот если нет то будет падать все ниже с такими выходками.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 6 февраля 2018, 05:27

      Пора на Жигули его пересаживать в воспитательных целях.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 февраля 2018, 04:13

      Видимо изтосковался ао родине, захотелось боазильского карнавала...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 6 февраля 2018, 03:40

      По заголовку сначала подумал, что опять Наинголлан чудит. Забавная команда - пьют, курят, пьяные гоняют ))))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 6 февраля 2018, 00:40

      МАШИНУ жалко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 февраля 2018, 00:38

      Спасибо, очень ждал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 февраля 2018, 00:14

      Еще купит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 5 февраля 2018, 23:50

      красиво жить не запретишь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 5 февраля 2018, 23:43

      Дааа...штраф огонь!
      Учитывая, что среднесуточная зп у него более тысячи евро)
      если брать тупо количество дней в году без учета вычетов.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11