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  • Пьяный защитник «Ромы» разбил Lamborghini. Клуб оштрафовал его на 800 евро

Пьяный защитник «Ромы» разбил Lamborghini. Клуб оштрафовал его на 800 евро

5 февраля 2018, 22:52
12

Сегодня утром защитник «Ромы» Бруно Перес дважды попал в аварию на своем Lamborghini. Об этом сообщил ресурс Football Italia со ссылкой на La Republicca.

По информации источника, в результате инцидентов никто не пострадал.

В крови 27-летнего бразильца нашли дозу алкоголя, превышающую норму. Руководство «Ромы» оштрафовало Переса на 800 евро. Игрок пропустил тренировку основного состава и занимался самостоятельно.

Игрок в текущем сезоне принял участие в 16 матчах команды во всех соревнованиях. На его счету один гол.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Перес Бруно
Комментарии (12)
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insider_retro
1517861444
Защитник не плохой, машина отличная, но вот за руль - это зря! И по машине геморроя хватит и проблем с руководством и полицией теперь будет достаточно! Эх, Италия, вскружила голову!)))
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dddolphin
1517863408
Дааа...штраф огонь! Учитывая, что среднесуточная зп у него более тысячи евро) если брать тупо количество дней в году без учета вычетов.
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NeoNaTe
1517863821
красиво жить не запретишь
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Axe111
1517866687
Спасибо, очень ждал
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anatolich72
1517866814
МАШИНУ жалко.
Ответить
Kondrat Jr
1517877632
По заголовку сначала подумал, что опять Наинголлан чудит. Забавная команда - пьют, курят, пьяные гоняют ))))))))))
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Томь вперёд
1517879587
Видимо изтосковался ао родине, захотелось боазильского карнавала...
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ДСА
1517884030
Пора на Жигули его пересаживать в воспитательных целях.
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OfaZavr
1517898801
звездность и вседозволенность видимо в голову ударили, хорошо если выводы сделает а вот если нет то будет падать все ниже с такими выходками.
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LaMagica
1517910882
800 евро тут не главные, тренировка рано утром с бодуна по индивидуальной программе - вот основа штрафа
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