Пьяный защитник «Ромы» разбил Lamborghini. Клуб оштрафовал его на 800 евро

Сегодня утром защитник «Ромы» Бруно Перес дважды попал в аварию на своем Lamborghini. Об этом сообщил ресурс Football Italia со ссылкой на La Republicca.

По информации источника, в результате инцидентов никто не пострадал.

В крови 27-летнего бразильца нашли дозу алкоголя, превышающую норму. Руководство «Ромы» оштрафовало Переса на 800 евро. Игрок пропустил тренировку основного состава и занимался самостоятельно.

Игрок в текущем сезоне принял участие в 16 матчах команды во всех соревнованиях. На его счету один гол.