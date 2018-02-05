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    Бывший тренер Джикии: «В «Зените» Георгию предлагали больше денег, но он выбрал футбол»

    Бывший тренер футбольной школы «Локомотив-Перово» Александр Антипов, в которой раньше играл защитник «Спартака» Георгий Джикия, поделился мнением об отказе игрока переходить в «Зенит».

    «Не то чтобы удивил, но отказать «Зениту» – это поступок. Я ему сказал: «Молодец, что не переехал в Санкт-Петербург». Гео ответил: «Зачем оно мне, если я здесь прогрессирую? Тут моя команда, меня отсюда в сборную вызывают».

    Да, там предлагали больше денег, но он абсолютно правильно решил. Выбрал футбол. Далеко не каждый так поступил бы. Это говорит о воспитании человека. Правильный баннер тогда фанаты вывесили», — сказал Антипов.

    Напомним, что сейчас Джикия восстанавливается после травмы крестообразных связок, полученных во время товарищеского матча против «Шанхиай СИПГ» в январе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.02.2018 12:32
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 6 февраля 2018, 10:59

      Сейчас можно сказать все что угодно, говоря о том почему он выбрал Спартак.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 5 февраля 2018, 20:55

      Сколько можно об одном и том же?
      Выбрал и выбрал,выздоравливай и играй

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 февраля 2018, 19:51

      Спартаковский шабаш, успокоились бы уже, мы поняли , только у вас футбол, причем все играют за бесплатно

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 5 февраля 2018, 19:34

      Обломилась бомжарня.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 февраля 2018, 19:07

      Воображения не хватает представить Жору в зенитовской форме.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен > Одинокий волк Маквейд 5 февраля 2018, 20:07

      Мне тоже... Он там никогда не был нужен

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 18:19

      вот это и отличает настоящего профессионала дорожащего своей карьерой и не ставящего деньги на первый план от игрочишек которым теплая лавка и жирный контракт важнее. Георгию супер огромный респект!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 5 февраля 2018, 16:17

      Когда болелы других команд раскидывают слюни это понятно, по другому и не может быть, но когда тренер говорит такие вещи, оскорбляя и болельщиков другого клуба и сам клуб, то скорее всего он недотренер. Ему в фанатском секторе надо сидеть, а не в футбольной школе работать. Чему он учит футболистов? ненавидеть другой клуб? так пути господни неисповедимы, сегодня не пошёл завтра может пойти, сколько уже было примеров.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > woyser 5 февраля 2018, 17:40

      Он учит играть в футбол, а не за бабками как простит***ка бегать!

      -2
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      Рейтинг: +3282

      woyser > ufos73 5 февраля 2018, 17:42

      То есть ты со всей ответственностью заявляешь, что в Зените играют одни прости....ки?

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > woyser 5 февраля 2018, 21:02

      Ну я не проверял, они мне не по карману...

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > ufos73 6 февраля 2018, 01:09

      Так оно и понятно, тебе по карману только свинарка подзаборная...Да, у вас в Спартаке (с твоих слов) тоже получается хватает прости....к, там они ой как не за спасибо находятся.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > woyser 6 февраля 2018, 01:47

      К нам идут в футбик играть, а не протирать лавку за бабки, при этом сознательно на это идут... Вот в чем разница между вашими и нашими, Тот же Джикия перешел на грошовую ЗП, по меркам футбола конечно.
      А на счет "свинарки", свинарка хоть работает, а не побирается как бомж...

      0
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      Рейтинг: +46

      kirya088 5 февраля 2018, 16:05

      Значит Зениту он не нужен,был бы нужен - предложили бы ему зарплату большую… от которой никто не отказался бы, ибо бабки не проблема )

      -1
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 5 февраля 2018, 16:03

      Из Зеньки прямая дорога в Арсенал,
      Не аглицкий, чтоб ты понимал.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > subbotaspartak 5 февраля 2018, 19:54

      Аршавин прямой дорогой отправился в английский... А кто туда отправился из Спартака ?

      5
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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 5 февраля 2018, 15:26

      Он выбрал великий клупп !

      -3
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