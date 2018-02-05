Бывший тренер Джикии: «В «Зените» Георгию предлагали больше денег, но он выбрал футбол»

Бывший тренер футбольной школы «Локомотив-Перово» Александр Антипов, в которой раньше играл защитник «Спартака» Георгий Джикия, поделился мнением об отказе игрока переходить в «Зенит».

«Не то чтобы удивил, но отказать «Зениту» – это поступок. Я ему сказал: «Молодец, что не переехал в Санкт-Петербург». Гео ответил: «Зачем оно мне, если я здесь прогрессирую? Тут моя команда, меня отсюда в сборную вызывают».

Да, там предлагали больше денег, но он абсолютно правильно решил. Выбрал футбол. Далеко не каждый так поступил бы. Это говорит о воспитании человека. Правильный баннер тогда фанаты вывесили», — сказал Антипов.

Напомним, что сейчас Джикия восстанавливается после травмы крестообразных связок, полученных во время товарищеского матча против «Шанхиай СИПГ» в январе.