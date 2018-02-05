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    Аленичев: «Задача «Енисея» – выход в Премьер-лигу только напрямую»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассчитывает, что по итогам текущего сезона его команда сможет пробиться напрямую в Премьер-лигу, несмотря на серьезную конкуренцию в ФНЛ.

    «Буквально на днях мы прилетели с первого турецкого сбора, 16 дней его проводили, готовились, потому что понимаем, что еще не все решено – впереди еще 13 игр, в которых может случиться все. Соперники у нас очень достойные, среди них есть «Крылья Советов», у которых стоит задача выйти в Премьер-лигу.

    Но мы настроены очень решительно, потому что для нас задача ясна – только выход напрямую. Второй сбор будет достаточно сложный, но самое главное, чтобы ребята прошли его без травм», – сказал Аленичев.

    После 25 туров «Енисей» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, опережая идущий вторым «Оренбург» на два очка.

    Источник: ТАСС

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    05.02.2018 11:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5444

      Приус 7 февраля 2018, 17:47

      Тут и двух мнений быть не может, давно пора.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 7 февраля 2018, 17:26

      Вполне решаемая задача.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 февраля 2018, 11:36

      Удачи в решении задачи!!!

      3
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