Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аленичев: «Задача «Енисея» – выход в Премьер-лигу только напрямую»

Аленичев: «Задача «Енисея» – выход в Премьер-лигу только напрямую»

5 февраля 2018, 11:32
3

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассчитывает, что по итогам текущего сезона его команда сможет пробиться напрямую в Премьер-лигу, несмотря на серьезную конкуренцию в ФНЛ.

«Буквально на днях мы прилетели с первого турецкого сбора, 16 дней его проводили, готовились, потому что понимаем, что еще не все решено – впереди еще 13 игр, в которых может случиться все. Соперники у нас очень достойные, среди них есть «Крылья Советов», у которых стоит задача выйти в Премьер-лигу.

Но мы настроены очень решительно, потому что для нас задача ясна – только выход напрямую. Второй сбор будет достаточно сложный, но самое главное, чтобы ребята прошли его без травм», – сказал Аленичев.

После 25 туров «Енисей» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, опережая идущий вторым «Оренбург» на два очка.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Енисей Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1517819813
Удачи в решении задачи!!!
Ответить
Ахимас Вельде
1518013606
Вполне решаемая задача.
Ответить
Приус
1518014828
Тут и двух мнений быть не может, давно пора.
Ответить
Главные новости
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
2
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
8
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
7
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
2
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
10
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Все новости
Все новости
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
09:56
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
4
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
Вчера, 13:43
2
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
15 августа
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
15 августа
2
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
14 августа
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
14 августа
15
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
4
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
27
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+