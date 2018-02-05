Аленичев: «Задача «Енисея» – выход в Премьер-лигу только напрямую»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассчитывает, что по итогам текущего сезона его команда сможет пробиться напрямую в Премьер-лигу, несмотря на серьезную конкуренцию в ФНЛ.

«Буквально на днях мы прилетели с первого турецкого сбора, 16 дней его проводили, готовились, потому что понимаем, что еще не все решено – впереди еще 13 игр, в которых может случиться все. Соперники у нас очень достойные, среди них есть «Крылья Советов», у которых стоит задача выйти в Премьер-лигу.

Но мы настроены очень решительно, потому что для нас задача ясна – только выход напрямую. Второй сбор будет достаточно сложный, но самое главное, чтобы ребята прошли его без травм», – сказал Аленичев.

После 25 туров «Енисей» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, опережая идущий вторым «Оренбург» на два очка.