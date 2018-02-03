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    Эменике: «Примера – сложный турнир, но я верю в свои силы»

    Новичок «Лас-Пальмаса» Эммануэль Эменике, перешедший в испанский клуб на правах аренды из «Олимпиакоса», заявил, что готов доказывать свою состоятельность в таком непростом турнире, как Примера. По словам нападающего, он верит в свои силы.

    «Я много слышал о «Лас-Пальмасе», знаю, как играет эта команда, поэтому и сделал такой выбор. Долгое время травма мешала мне выходить на поле, но в данный момент чувствую себя отлично.

    Примера – сложный турнир, но я верю в свои силы и хочу как можно лучше выступать за «Лас-Пальмас». У меня большой багаж футбольного опыта, я всегда адаптируюсь под то, что требует тренер.

    Не скажу точно, сколько голов хотелось бы забить за «Лас-Пальмас», но хотелось бы делать это как можно чаще», – приводит Эменике Completesportsnigeria.

    Напомним, с 2011 по 2013 годы Эменике защищал цвета «Спартака».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2018 16:44
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