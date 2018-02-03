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    Мутко: «У Дзюбы есть шанс попасть в сборную России»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба имеет шанс попасть в состав сборной России.

    Напомним, форвард присоединился к «канонирам» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

    «Сейчас самое важное, что все приступили к тренировкам в своих клубах. Впереди два товарищеских матча (23 марта с бразильцами и 27 марта с французами), которые определят состав национальной сборной.

    У всех ребят есть шанс, и у Дзюбы в том числе, и у Ивана Новосельцева. И этим шансом надо воспользоваться, он в судьбе бывает только раз», – сказал Мутко.

    Артем Дзюба – очень важный герой современности. Сейчас объясним

    Источник: ТАСС

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    03.02.2018 09:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 3 февраля 2018, 12:28

      Или у Мутко что-то с головой, или он нас держит за идиотов. Ясен пень - для сборной Дзюба слабоват.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 3 февраля 2018, 11:30

      призрачен этот шанс..

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 3 февраля 2018, 11:20

      Мутко - в сбродную!!!

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 февраля 2018, 11:01

      Закрой рот вообще свой, имей мужество уйти мудко позорный

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 февраля 2018, 10:58

      Ну все ясно, чего мы ожидаем от сборной, если "игроков" туда набирают совершенно неадекватные люди!!!???

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 3 февраля 2018, 10:27

      ПО этим бла-бла видно почему Манчини был вынужден выставлять в составе никакого Дзюбу. Потому что " партия сказала надо", на что Маничини ответил есть.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 3 февраля 2018, 10:02

      У Заболотного больше шансов попасть а сборную

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