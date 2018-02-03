Мутко: «У Дзюбы есть шанс попасть в сборную России»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба имеет шанс попасть в состав сборной России.

Напомним, форвард присоединился к «канонирам» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Сейчас самое важное, что все приступили к тренировкам в своих клубах. Впереди два товарищеских матча (23 марта с бразильцами и 27 марта с французами), которые определят состав национальной сборной.

У всех ребят есть шанс, и у Дзюбы в том числе, и у Ивана Новосельцева. И этим шансом надо воспользоваться, он в судьбе бывает только раз», – сказал Мутко.

Артем Дзюба – очень важный герой современности. Сейчас объясним