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Мутко: «У Дзюбы есть шанс попасть в сборную России»

3 февраля 2018, 09:46
7

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба имеет шанс попасть в состав сборной России.

Напомним, форвард присоединился к «канонирам» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Сейчас самое важное, что все приступили к тренировкам в своих клубах. Впереди два товарищеских матча (23 марта с бразильцами и 27 марта с французами), которые определят состав национальной сборной.

У всех ребят есть шанс, и у Дзюбы в том числе, и у Ивана Новосельцева. И этим шансом надо воспользоваться, он в судьбе бывает только раз», – сказал Мутко.

Артем Дзюба – очень важный герой современности. Сейчас объясним

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Jenea83
1517641341
У Заболотного больше шансов попасть а сборную
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raritet
1517642824
ПО этим бла-бла видно почему Манчини был вынужден выставлять в составе никакого Дзюбу. Потому что " партия сказала надо", на что Маничини ответил есть.
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Сильвербой
1517644690
Ну все ясно, чего мы ожидаем от сборной, если "игроков" туда набирают совершенно неадекватные люди!!!???
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Axe111
1517644865
Закрой рот вообще свой, имей мужество уйти мудко позорный
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multiscan
1517646001
Мутко - в сбродную!!!
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neofizer
1517646642
призрачен этот шанс..
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Дед Сергей
1517650104
Или у Мутко что-то с головой, или он нас держит за идиотов. Ясен пень - для сборной Дзюба слабоват.
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