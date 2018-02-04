Артем Дзюба – очень важный герой современности. Сейчас объясним

Фундаментальный разбор, пожалуй, самого обсуждаемого футболиста страны.

О переходе Дзюбы в тульский «Арсенал», пару лет назад можно было только абсурдно шутить. Но в итоге такая новость действительно взорвала медиа. Никогда не угадаешь, из какого оружия Дзюба выстрелит в следующий раз. Почему это так важно? Да потому что он в принципе критически важен для российского футбола на этом этапе. Как бы вы к нему ни относились.

Важен как фигура. Как персонаж. И – со знаком плюс или знаком минус – его определенно можно назвать личностью. Что касается самого перехода, о нем лучше скажут результаты. У Артема уже был подобный успешный опыт в «Ростове», когда до этого тоже не заладилось с отношениями внутри большого клуба. Сейчас как раз то же самое у него происходит с Манчини.

Но Артем вырос. Стал более сдержанным. Журналистам в микст-зоне он дежурно цитирует великую фразу Рязанцева про пирожки, что в профессиональном плане зеркально отличается от Дзюбы раннего, московского периода.

Как у фигуры, у него есть четыре ключевых сущности, что делают Артема игроком, о котором будут вспоминать. Опять же, вне зависимости от клубной принадлежности и личного отношения. Разобравшись с ними, мы получим ответ на вопрос, кем нам следует считать Артема Дзюбу на самом деле.

Архетип

Чтобы сказать точнее, надо опросить соперников, с которыми он встречался в еврокубках, и иностранцев в чемпионате. Что им приходит в голову, когда они слышат эзотерическую фразу «russian forward»? Вполне вероятно, что именно Дзюбу.

Он – игрок-биполярочка, готовый в зависимости от настроения поражать зрителя как невероятной работоспособностью, так и инфернальной пассивностью. Что, кстати, отличает его от всегда экономящего силы Кокорина и никогда не экономящего их Смолова. Естественно, это не делает Дзюбу, который сочетает медвежью конституцию тела с невероятно славянским лицом, типичным русским нападающим. Все-таки это больше вопрос карикатуры. Просто так повелось, что форварды-россияне на западе представляются скорее мощными, цепляющимися за мяч белыми аватарами Эмила Хески. Это, кстати, касается многих востоевропейских стран.

Отчасти этому есть объяснение. Классические футбольные школы в этой части Европы никогда не отличались направленностью на технику, а погодные условия и вовсе сильно сбивали прицел в сторону физики. Сейчас, с развитием инфраструктуры, это не так существенно, но стереотип остается в коллективном бессознательном надолго. С другой стороны, жаловаться не на что – тем же скандинавам в этом плане повезло еще меньше. Глядя на средний рост нападающих в сборной Дании, я понимаю, почему.

В рамках стереотипа Дзюба − самый яркий игрок своего поколения, для чего необязательно быть лучшим по скиллам. Скажем, в прошлом поколении таким карикатурным талисманом был Роман Павлюченко, пусть ему далеко до влияния – игрового или личностного – Аршавина и Кержакова.

Помимо этого, Дзюба представляет собой мостик между двумя представителями главного футбольного противостояния страны. Путь из «Спартака» в «Зенит» сильно изменил его символический статус. И этого не отменит даже переход в «Арсенал». Когда джедай меняет сторону Силы, это сказывается на всех. Кто тут ситхи, а кто джедаи – разбирайтесь сами. Я в этом не участвую.

Но главное, пожалуй, это присутствие Артема в медиа. В пиковые моменты у нейтрального зрителя могло сложиться впечатление, что Дзюба вообще не играет в футбол, а только мутит воду. Пока отложим этот вопрос, но то, сколько информационных поводов давал Артем на протяжении своей карьеры, не может не увековечить его в информационном поле.

Маркер поколения

От неизменного к постоянно транформирующемуся. У каждой генерации – футбольной или нефутбольной – есть свое узнаваемое лицо. 50-е – это Элвис, охота на коммунистов и телевидение, 60-е – «Битлз», Моррисон и ЛСД, 70-е – «Звездные войны» и Сид Вишес. И так далее. Так и в футболе. Сегодняшнее поколение – это дети лимита. До них были дети совсем другого лимита и дешевых сербов с бразильцами, а еще раньше дети перестройки.

У этого поколения много лиц. Это вам и довольное лицо Александра Кокорина в каком-нибудь клубе, и Ионов в полицейской машине, и, конечно, Дзюба. Тот самый Дзюба, который между скандалами уехал в «Ростов» и показал, что это поколение вообще-то тоже умеет играть в футбол. Тот самый Дзюба, который не хочет, чтобы его с кем-то сравнивали.

Все его действия – как положительные, так и отрицательные – можно воспринять как протест против прошлых эпох и утверждение собственного в качестве поколенческой доминанты. Да, теперь молодые не чистят старикам бутсы. Да, у нас на все есть свое мнение. Да, игроки получают такие зарплаты – и мы считаем, что это нормально.

Даже взять недавний тихий конфликт с «Зенитом», когда клуб в лице Малафеева определил Артема как травмированного, а сам он в инстаграме выложил фотографии из спортзала с хэштегом #здоровкаклев. А потом дополнил их символическим стихотворением. Что это, как не поведение игрока, обиженного, что его не воспринимают как звезду? И конъюнктура рынка кадров в российском футболе такова, что он имеет право на такое отношение.

text Публикация от text (@artem.dzyuba) Янв 16, 2018 at 1:00 PST

Вспомните, сколько игроков из поколения «детей перестройки» уехало на заработки и проявило себя в Европе. Или как разошлись по большим клубам лидеры сборной после 2008 года. Поколение Дзюбы – домашнее поколение. Лимит сделал профессию футболиста престижной и вручил им места в основе и статус звезд. Естественно, это чревато.

Но это разговор, который будет вестись до отмены лимита. И после, только уже в прошедшем времени. Ключевой момент здесь в том, что Артем Дзюба – лакмусовый футболист. Он, будучи звездой своего времени, гиперболизирует лучшие и худшие стороны своего поколение. Его рвение похвально и оно не дало ему превратиться в какого-нибудь Никиту Баженова (без обид, Никита Баженов) или другого сломанного парадигмой игрока. Оно не даст ему пропасть и сейчас, в «Арсенале».

Это же рвение без помех коррелирует с заносчивостью, даже наглостью и желанием играть на публику. Эгоцентризм не всегда контрпродуктивен, но ему нужно питаться вниманием. Поэтому, когда вас просят коротко описать состояние российского футбола, вы показываете пальцем на Дзюбу. А если не показываете, то вам, возможно, стоит начать. Ведь это довольно емкое описание.

Спикер

За архетипичностью и статусом амбассадора своего поколения, мы почти упустили из вида индивидуальность Артема. Да, он действительно вышел из народного бессознательного и кармы пост-лимитной России. Но он, определенно, личность. Больше половины того, что мы знаем о Дзюбе мы могли бы никогда не узнать. Если бы не его постоянное желание занимать трибуну.

Действовать во благо своего Эго можно по-разному. Кто-то покупает роскошный автомобиль и демонстрирует доступ к роскошному потреблению в узких кругах. Кто-то общается с представителями шоу-бизнеса, политики и держателями капитала. А кто-то говорит.

Наивный болельщик из прошлого мог подумать, что Дзюба будет всегда известен благодаря высказыванию о «тренеришке» Эмери. Как же он ошибался. Из высказываний Артема можно сварить буквенный суп и накормить всех нуждающихся. Правда, в последнее время они стали более тонкими. Обратите внимание на пост в инстаграме.

Тем не менее, фразы о «больших яйцах» или о том, что ему плевать, что о нем думает Капелло – это признаки огромной открытости Дзюбы. Он обладает редким для футболиста качеством – критическим мышлением, которое сочетает с не менее редкой феноменальной экстраверсией. Натурально, это выливается в то, что он просто не может не высказать свое мнение.

Оно сочится отовсюду даже там, где Артем не договаривает. Например, когда он сказал, что чемпионом стала «другая команда», не произнося слова «Спартак». Это ведь тоже своего рода сообщение. И Дзюба – не важно, осознанно или нет – в очередной раз поделился своими умонастроениями.

Многие путают роль спикера с ролью шута, но это совершенно не так. И те, и другие громкие, но это единственное сходство. И если бы не было Артема Дзюбы, современный российский футбол был бы куда более скучным мероприятием.

То есть, ну посмотрите на того же Кокорина. Вы можете себе представить, чтобы этот человек сказал что-то интересное? Я – нет. А ведь он тоже попадает в скандалы, тоже талантливый футболист. Но даже если его заставить примерить роль ретранслятора намеренно, это не зазвучит. Просто потому что для этого нужно обладать определенным складом ума и характера.

Игрок

То, что мы говорим об этом в последнюю очередь, вовсе не намек на то, что для Дзюбы собственно футбол находится на последнем месте. Нет. Просто футбол наименее важен для нас с исследовательской точки зрения. Буквально, это из всех значимых факторов, влияющих на его культовый статус, этот оказывает наименьшее влияние. Достаточно того, что Дзюба обладает высокими способностями и играл в двух суперклубах национального уровня.

Возможно, в дальнейшем он сделает что-то экстраординарное именно на поле, но увековечат в истории Артема точно другие вещи. Но не сказать о нем, как об игроке, будет тоже неправильно. Ведь находятся люди, которые воспринимают спуск к «Арсеналу» как похороны.

И очень зря.

У русского болельщика есть омерзительная привычка – каждый крупный нападающий обязательно торжественно объявляется бревном. Просто за счет размера, скорости и пластики движений. Мы уже упоминали тут Романа Павлюченко. Так вот, каждый человек, называвший его деревом, просто ничего не понимает в футболе. Даже в худшие времена в «Тоттенхэме» Роман показывал очень интересную технику и маневренность (разумеется, в рамках собственной весовой категории). Для самых маленьких: техника не имеет ничего общего с финтами.

Так вот, Дзюба в этом плане еще интересней. Большой игрок, он редко играет таргетмена и способен выполнять много работы на фланге. Несколько лет назад это был модный тактический тренд – держать там больших ребят и выигрывать мячи не только из центра наружу, но и наоборот.

Он очень здорово открывается в недодачу и в оттяжке представляет, пожалуй, даже большую опасность, чем на острие. Самая смешная, но удивительно эффективная идея – поставить под Дзюбу Ерохина. Поверьте, это может запросто ввести в ступор любого человека, не знакомого с этими игроками. Смотреть, как двое длиннющих чуваков разыгрывают достаточно сложные технические элементы как приема, так и исполнения.

Мы уже сказали о настроении, и это действительно главный минус Дзюбы-игрока. Иногда он выключается. Хоть это и не происходит как у Кокорина, который начинает буквально ходить пешком с улыбкой Гуинплена.

Еще можно отметить, что он достаточно редко возвращается в оборону, хотя игра современного нападающего это требует. С объемом работы впереди обычно все хорошо, в том числе с рутинным прессингом, но когда приходит время отойти назад, Артем немножко недорабатывает

В любом случае, переход в «Арсенал» не следует воспринимать как что-то ужасное или конец эпохи. У него впереди еще несколько хороших лет. Тем более, он вроде как настроен вернуться на прежний уровень. Свой энергетический потенциал он растерять не успел. Хотя есть версия, что в Тулу он уехал как раз отдыхать. Но об этом будем рассуждать после.

Очень странно осознавать, что ему уже 29 лет. Наверное, это чувство возникает из-за глубокой инфантильности всего поколения дзюб-кокориных. Когда первый из них закончит карьеру, кто-то вздохнет, что незаметно ушла эпоха. Вряд ли кто-то будет говорить о том, что ушли великие. Как минимум, потому что ушла риторика. Но говорить, что Артем Дзюба – культовейший персонаж, прекрасно отражающий свою эпоху, можно с полной уверенностью. Независимо от того, как вы к нему относитесь.