Моуринью: «Сказал Феллаини: «Заткнись и подписывай новый контракт»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что убеждает полузащитника Маруана Феллаини продлить контракт с английским клубом.

В матче 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2) бельгиец вышел на замену и травмировал колено.

«Вчера я сказал ему: «Заткнись и подписывай новый контракт. Сильно не рискуй. Подпиши соглашение до того, как станет известна степень тяжести повреждения. Это не разрыв крестообразной связки.

«Манчестер Юнайтед» нуждается в Феллаини. Впереди – Лига чемпионов и много трудных матчей. Скорее всего, мы потеряли Маруана на несколько недель: две-три-четыре-пять – я не знаю», – сказал Моуринью.

Действующий контракт Феллаини с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2018 года.