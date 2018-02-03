Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Сказал Феллаини: «Заткнись и подписывай новый контракт»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что убеждает полузащитника Маруана Феллаини продлить контракт с английским клубом.

    В матче 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2) бельгиец вышел на замену и травмировал колено.

    «Вчера я сказал ему: «Заткнись и подписывай новый контракт. Сильно не рискуй. Подпиши соглашение до того, как станет известна степень тяжести повреждения. Это не разрыв крестообразной связки.

    «Манчестер Юнайтед» нуждается в Феллаини. Впереди – Лига чемпионов и много трудных матчей. Скорее всего, мы потеряли Маруана на несколько недель: две-три-четыре-пять – я не знаю», – сказал Моуринью.

    Действующий контракт Феллаини с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2018 года.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2018 09:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11