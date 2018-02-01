Феллаини травмировал колено, выйдя на замену в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что полузащитник команды Маруан Феллаини вынужден был покинуть поле в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» из-за травмы колена.

«Феллаини был заменен, так как испытывал проблемы с коленом. Не повезло ни ему, ни мне.

Он вышел на замену с большим энтузиазмом и желанием, но повредил связки», – приводит слова португальского специалиста BBC.

Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 2:0.