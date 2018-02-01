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    Феллаини травмировал колено, выйдя на замену в матче с «Тоттенхэмом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что полузащитник команды Маруан Феллаини вынужден был покинуть поле в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» из-за травмы колена.

    «Феллаини был заменен, так как испытывал проблемы с коленом. Не повезло ни ему, ни мне.

    Он вышел на замену с большим энтузиазмом и желанием, но повредил связки», – приводит слова португальского специалиста BBC.

    Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2018 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 1 февраля 2018, 19:34

      Термиты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 1 февраля 2018, 16:44

      Печально... Что-то много у него травм, в последнее время...

      1
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