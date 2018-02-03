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  • Зарплата Манчини в сборной Италии может составить 4-5 миллионов в год

Зарплата Манчини в сборной Италии может составить 4-5 миллионов в год

3 февраля 2018, 06:13
7

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может возглавить сборную Италии. Ранее 53-летний специалист провел переговоры с Федерацией футбола страны.

Зарплата итальянца может составить 4-5 миллионов евро в год. Приступить к работе Манчини должен с 1 июля.

Отметим, что Федерация футбола Италии не будет договариваться с «Зенитом» о расторжении контракта – это должен сделать сам тренер.

Действующее соглашение Манчини с петербургским клубом, подписанное летом 2017 года, рассчитано по схеме «3+2».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (7)
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Отчаянный Пердун
1517634896
вот даже не знаю, хорошая это или плохая новость.
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vladimir-7
1517636598
Набивают цену для повышения з/п Манчини. Да не уйдёт он из Зенита.
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порт
1517637905
Гнилой источник, гнилая информация.
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Taps
1517641822
Давай, до свидания !
Ответить
Gullit 76
1517641980
Сезон в мае заканчивается - пусть приступает.Плохо что Зенит не может нужного тренера найти на 2-3 года,чтобы и стратегию развития клуба с конкретными задачами связать.Дайте шанс Семаку!У него получится!
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Сильвербой
1517643471
Как муха навозная, где "куча" больше, туда и летит!!!
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