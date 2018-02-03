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    Зарплата Манчини в сборной Италии может составить 4-5 миллионов в год

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может возглавить сборную Италии. Ранее 53-летний специалист провел переговоры с Федерацией футбола страны.

    Зарплата итальянца может составить 4-5 миллионов евро в год. Приступить к работе Манчини должен с 1 июля.

    Отметим, что Федерация футбола Италии не будет договариваться с «Зенитом» о расторжении контракта – это должен сделать сам тренер.

    Действующее соглашение Манчини с петербургским клубом, подписанное летом 2017 года, рассчитано по схеме «3+2».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2018 06:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 февраля 2018, 10:37

      Как муха навозная, где "куча" больше, туда и летит!!!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 февраля 2018, 10:13

      Сезон в мае заканчивается - пусть приступает.Плохо что Зенит не может нужного тренера найти на 2-3 года,чтобы и стратегию развития клуба с конкретными задачами связать.Дайте шанс Семаку!У него получится!

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 3 февраля 2018, 10:10

      Давай, до свидания !

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Taps 3 февраля 2018, 10:35

      А, что так?

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 3 февраля 2018, 09:05

      Гнилой источник, гнилая информация.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 февраля 2018, 08:43

      Набивают цену для повышения з/п Манчини. Да не уйдёт он из Зенита.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 3 февраля 2018, 08:14

      вот даже не знаю, хорошая это или плохая новость.

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