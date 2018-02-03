Зарплата Манчини в сборной Италии может составить 4-5 миллионов в год

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может возглавить сборную Италии. Ранее 53-летний специалист провел переговоры с Федерацией футбола страны.

Зарплата итальянца может составить 4-5 миллионов евро в год. Приступить к работе Манчини должен с 1 июля.

Отметим, что Федерация футбола Италии не будет договариваться с «Зенитом» о расторжении контракта – это должен сделать сам тренер.

Действующее соглашение Манчини с петербургским клубом, подписанное летом 2017 года, рассчитано по схеме «3+2».