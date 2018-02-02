Широков – кандидат на должность спортивного директора «Химок»

Генеральный директор клуба «Химки» Тажутдин Качукаев сообщил об изменениях в руководстве клуба.

«Я покидаю свой пост генерального директора «Химок». Сегодня состоится совместное совещание с министерством спорта Московской области, на котором будут приняты решения об изменениях в руководствах клуба. На должность спортивного директора клуба рассматривается Роман Широков.

Вероятность того, что он будет назначен на это должность, очень высока. Внедряется новая концепция развития клуба «Химки». Теперь «Химки» будут базовым клубом для воспитанников футбольных школ Московской области. Менеджмент клуба будет сильно изменен», — сказал Качукаев.

Экс-капитан сборной России Широков завершил карьеру в 2016 году. На клубном уровне полузащитник выступал среди прочих за ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». В 2007 году он был игроком «Химок».