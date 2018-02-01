Гвардиола: «Говорят, что Ляпорт — дорогой игрок, но, может, он обошелся нам даже дешево»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансфер защитника Эмерика Ляпорта.

«Говорят, будто все, что у нас есть, это деньги. Но мы не самый богатый клуб в мире, хотя у нас есть деньги. Также у нас есть страсть, замечательные работники, структура клуба.

Ляпорт тренировался 45 минут сегодня. Это было потрясающе. Какого защитника мы подписали! Говорят, что он дорогой, но, может, он обошелся нам даже дешево. Когда игрок показывает высокий уровень на поле, он никогда не может стоить дорого», — сказал Гвардиола.

Напомним, что Ляпорт перешел в «Сити» во вторник. Трансфер оценивается в 57 миллионов фунтов.