Ляпорт стал игроком «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с защитником Эмериком Ляпортом. Срок соглашения рассчитан до 2023 года.

«Я очень рад находиться здесь. «Манчестер Сити» – это клуб с большими амбициями, который является одним из лучших в Европе.

С нетерпением жду возможности поработать под руководством Хосепа Гвардиолы и постараюсь помочь клубу достичь успеха. Это означает, что «Сити» проявил веру в меня, и я очень рад приступить», – сказал Ляпорт.

Вчера стало известно, что француз в одностороннем порядке расторг договор с «Атлетиком», выплатив 65 миллионов евро, которые были прописаны в контракте в качестве отступных.