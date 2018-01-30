Ляпорт стал игроком «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с защитником Эмериком Ляпортом. Срок соглашения рассчитан до 2023 года.
«Я очень рад находиться здесь. «Манчестер Сити» – это клуб с большими амбициями, который является одним из лучших в Европе.
С нетерпением жду возможности поработать под руководством Хосепа Гвардиолы и постараюсь помочь клубу достичь успеха. Это означает, что «Сити» проявил веру в меня, и я очень рад приступить», – сказал Ляпорт.
Вчера стало известно, что француз в одностороннем порядке расторг договор с «Атлетиком», выплатив 65 миллионов евро, которые были прописаны в контракте в качестве отступных.
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Источник: ФК «Манчестер Сити»