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Ляпорт стал игроком «Манчестер Сити»

30 января 2018, 16:33
5

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с защитником Эмериком Ляпортом. Срок соглашения рассчитан до 2023 года.

«Я очень рад находиться здесь. «Манчестер Сити» – это клуб с большими амбициями, который является одним из лучших в Европе.

С нетерпением жду возможности поработать под руководством Хосепа Гвардиолы и постараюсь помочь клубу достичь успеха. Это означает, что «Сити» проявил веру в меня, и я очень рад приступить», – сказал Ляпорт.

Вчера стало известно, что француз в одностороннем порядке расторг договор с «Атлетиком», выплатив 65 миллионов евро, которые были прописаны в контракте в качестве отступных.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ляпорт Эмерик
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1517320154
Всё очень дорого, но всё-равно поздравляем.
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DoNAld DUc
1517320290
круто !!!
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hevbn 28
1517320322
Я конечно считаю что играть (особенно выигрывать ) лучше уж у сильнейшего соперника , но не могу не отметить, что для Спартака это хорошая новость все таки Ляпорт был лучшим защитником Атлетика. Я не думаю чтобы что то изменилось за 2-3 недели .А что касается самого трансфера Эмерик очень хороший защитник , и я не думаю ,что он так уж на много хуже чем тот же Отаменди и Стоунз, правда скорее всего первое время французкому -баску придется посидеть на "лавке".
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EcioAuditore
1517321175
вот и нашли обход в ФФП заплати самому футболисту, пускай контракт выкупит, а потом бесплатно придет в клуб с одной стороны не плохо с другой, клуб у которого хотели купить теряет бабки
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David_Fio
1517322259
давно пора
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