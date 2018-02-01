Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Игра с «Тоттенхэмом» не подходит для Санчеса»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил игру новичка своей команды Алексиса Санчеса в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

    «Он проделал хорошую работу в этой встрече. Но такая игра и изменения, проведенные по ее ходу, не подходят для него.

    После перерыва я сместил Санчеса по позиции ближе к Лукаку, но он понимал, что ему необходимо опускаться ниже, чтобы начинать атаки.

    Он оставил в этой игре все свои силы. Рад, что в моей команде есть футболист с такими моральными качествами», – заявил после матча Моуринью.

    Игра 25-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» завершилась со счетом 2:0.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2018 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ron09 1 февраля 2018, 21:36

      Севилья вынесет МЮ вместе с тренером

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 февраля 2018, 14:57

      что то кажется в лч с Севильей не все так просто будет они на подъеме а у мю спад начинается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 1 февраля 2018, 13:30

      Маура изменения по ходу игры не сработали,а виноват чилиец!!!!маур в своем пакостном стиле он никогда не виноват!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 1 февраля 2018, 12:51

      С этим тренером Санчесу тоже не видать титулов....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 1 февраля 2018, 12:39

      Ну там все провалили матч,что уж тут оправдываться.....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11