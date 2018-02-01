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Моуринью: «Игра с «Тоттенхэмом» не подходит для Санчеса»

1 февраля 2018, 09:52
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил игру новичка своей команды Алексиса Санчеса в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

«Он проделал хорошую работу в этой встрече. Но такая игра и изменения, проведенные по ее ходу, не подходят для него.

После перерыва я сместил Санчеса по позиции ближе к Лукаку, но он понимал, что ему необходимо опускаться ниже, чтобы начинать атаки.

Он оставил в этой игре все свои силы. Рад, что в моей команде есть футболист с такими моральными качествами», – заявил после матча Моуринью.

Игра 25-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» завершилась со счетом 2:0.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Санчес Алексис Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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Михаил Шевченко
1517477980
Ну там все провалили матч,что уж тут оправдываться.....
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CSKA471
1517478673
С этим тренером Санчесу тоже не видать титулов....
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Fedor4uk
1517481037
Маура изменения по ходу игры не сработали,а виноват чилиец!!!!маур в своем пакостном стиле он никогда не виноват!
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anri1703
1517486239
что то кажется в лч с Севильей не все так просто будет они на подъеме а у мю спад начинается
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Ron09
1517510194
Севилья вынесет МЮ вместе с тренером
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