Моуринью: «Игра с «Тоттенхэмом» не подходит для Санчеса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил игру новичка своей команды Алексиса Санчеса в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

«Он проделал хорошую работу в этой встрече. Но такая игра и изменения, проведенные по ее ходу, не подходят для него.

После перерыва я сместил Санчеса по позиции ближе к Лукаку, но он понимал, что ему необходимо опускаться ниже, чтобы начинать атаки.

Он оставил в этой игре все свои силы. Рад, что в моей команде есть футболист с такими моральными качествами», – заявил после матча Моуринью.

Игра 25-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» завершилась со счетом 2:0.