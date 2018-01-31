Смолов: «Не покину «Краснодар» этой зимой»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов сообщил, что не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Ранее не исключалось, что футболист продолжит карьеру в Англии.

«Я принял решение не переходить в другую российскую команду этой зимой. Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу – у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провeл в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идeт о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему.

Но главным мотивом было то, что этот переход мог бы помешать мне реализовать мечту – попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов. Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня. Я продолжу трудиться и играть в «Краснодаре», чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит «Краснодар» и будет соответствовать моим целям», – сказал Смолов.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн