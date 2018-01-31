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Смолов: «Не покину «Краснодар» этой зимой»

31 января 2018, 18:37
27

Форвард «Краснодара» Федор Смолов сообщил, что не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Ранее не исключалось, что футболист продолжит карьеру в Англии.

«Я принял решение не переходить в другую российскую команду этой зимой. Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу – у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провeл в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идeт о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему.

Но главным мотивом было то, что этот переход мог бы помешать мне реализовать мечту – попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов. Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня. Я продолжу трудиться и играть в «Краснодаре», чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит «Краснодар» и будет соответствовать моим целям», – сказал Смолов.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (27)
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Artemka69
1517414409
Все правильно сделал!!
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BRO_football
1517414717
В конце трансферного окна Смолов сообщил, что никуда не перейдёт. Раньше никак не мог, чтобы всякие тупые слухи не распространялись. Да он прям капитан очевидность!
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zigbert
1517415379
Мыслит правильно и к Краснодару относится с уважением.
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VIKZH
1517415499
Краснодар вперед!!!!!!
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OfaZavr
1517416009
все правильно решил, а вот летом после ЧМ спокойно можно попробовать.
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lekseij2007
1517416364
Вот и переломный момент в жизни ушёл. Будет ещё один после ЧМ
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3a zenit
1517419872
думаю что после ЧМ он нахер никому не нужен будет даже за 10 млневро
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все_будет_AUDI
1517426330
Ты бы еще сказал об этом в 23.55
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Loxxam
1517432975
Представляю какое огромное разочарование у английских команд после такого решения Смолова. Остаться в Краснодаре когда тебя зовут на лавку в Брайтон - это супер решение
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Argon
1517433917
Единственно верное решение
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