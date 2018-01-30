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  • Геркус: «В одном «Локомотив» уверен на 100% – в оставшихся турах мы точно дадим бой всем»

Геркус: «В одном «Локомотив» уверен на 100% – в оставшихся турах мы точно дадим бой всем»

30 января 2018, 12:59
6

Президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «Царьград ТВ» подчеркнул, что не спешит подводить предварительные итоги выступления команды в нынешнем сезоне. По словам руководителя, в футболе может случиться всякое.

– «Локомотив» идет на первом месте. В чем секрет успеха?

– Я бы пока не оценивал успех. Это некий промежуточный этап. Мы в команде сейчас стараемся об этом не думать, а думаем о том пути, который предстоит. Вот в конце сезона, если он будет удачным для нас, мы сможем ответить на этот вопрос.

– За 10 туров до окончания чемпионата России «Локомотив» имеет довольно солидное преимущество перед ближайшими преследователями. А что будет, если команда провалит концовку сезона, как это в последнее время делал «Зенит»? Вы как-то моделируете эту ситуацию?

– Я стараюсь не думать об этом. Мы настраиваемся на борьбу и будем играть на максимум со всеми без исключения, ни секунды не теряя концентрации. Ребята сейчас выжимают из себя все, чтобы быть готовыми максимально, и выигрывать каждую игру. Как будет и чем все это закончится, мы не знаем. Это футбол, и здесь всякое может случиться. Но в одном мы уверены на 100 % – мы точно дадим бой всем! То есть все соперники получат от нас по полной программе.

После 20-ти туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайших преследователей «Зенит» и «Спартак» на восемь очков. В первом матче после возобновления чемпионата «Локомотиву» предстоит на своем поле встретиться с подопечными Массимо Карреры. Поединок состоится в воскресенье, 4 марта.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (6)
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Fan Loko mik
1517309786
Ждём возобновления ЧР с нетерпением!
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victosha
1517312773
Ну, будет бойня, это точно, по всем раскладам. А болелам - лафа, конечно. Хотя не верю, что старый боевой лис Семин упустит такой шанс.
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Жёлто-синий
1517318704
В нашем чемпионате всё зависит от везения покупки судей или самих матчей.локо по игре не чемпион
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Евгений Агеев
1517322911
Мне вообще смешно читать такие высказывания. А какая команда будет говорить, что она не даст бой. Тогда зачем вообще на поле выходить. А вот на деле уже получается то, что получается.
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nemolod
1517384633
А здесь уже просто некуда деваться,каждый матч будет непростым!
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