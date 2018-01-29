«Челси» договорился с «Арсеналом» о покупке Жиру за 15 миллионов

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру станет футболистом «Челси». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

«Канониры» согласились на сумму в 15 миллионов евро. Сообщается, что в период выступления 31-летнего француза за синих возможны бонусы. Источник уточнил, что «Арсенал» по-прежнему работает по покупке нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга у «Боруссии».

Ранее «Бомбардир» писал о том, что представители «Челси» не сумели договориться с Эдином Джеко об условиях личного контракта.

В 25 матчах нынешнего сезона Жиру забил семь мячей. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.