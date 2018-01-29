Моуринью заявил, что Ибрагимович не сообщал ему о желании перебраться в МЛС

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что ничего не знает о желании нападающего команды Златана Ибрагимовича сменить АПЛ на МЛС.

Ранее появилась информация, что швед, чей контракт с манкунианцами истекает в июне, ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Златан ничего не говорил мне об этом, но у него последний год контракта. Если это правда, и Златан хочет будущего в другом клубе, другой стране, мы поможем ему», – сказал Моуринью.

В нынешнем сезоне Ибрагимович, лишь недавно восстановившийся от тяжелой травмы, принял участие в семи матчах и забил один гол.