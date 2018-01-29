Месси обиделся на «Реал» за интерес к Неймару и просит «Барселону» купить Асенсио

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси призвал совет директоров клуба рассмотреть возможность приобретения полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

22-летний игрок считается одной из самых больших надежд испанского футбола в будущем, но отсутствие игровой практики у Асенсио убедило Месси, что сине-гранатовым удастся увести талантливого хавбека из стана злейшего врага.

При этом Месси имеет еще один мотив «насолить» сливочным. Сообщается, что аргентинец расстроен намерением «Реала» приобрести у «ПСЖ» Неймара, который еще в прошлом сезоне играл бок о бок с Месси в «Барселоне».