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  • Месси обиделся на «Реал» за интерес к Неймару и просит «Барселону» купить Асенсио

Месси обиделся на «Реал» за интерес к Неймару и просит «Барселону» купить Асенсио

29 января 2018, 15:52
11

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси призвал совет директоров клуба рассмотреть возможность приобретения полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

22-летний игрок считается одной из самых больших надежд испанского футбола в будущем, но отсутствие игровой практики у Асенсио убедило Месси, что сине-гранатовым удастся увести талантливого хавбека из стана злейшего врага.

При этом Месси имеет еще один мотив «насолить» сливочным. Сообщается, что аргентинец расстроен намерением «Реала» приобрести у «ПСЖ» Неймара, который еще в прошлом сезоне играл бок о бок с Месси в «Барселоне».

Источник: Don Balon
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Асенсио Марко
Комментарии (11)
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Sterh
1517230784
"обиделся" - это ваши, личные, домыслы. Какой-то хейтер Месси пишет посты тут, в виде "новостей"
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gor77
1517231217
"Бомбардир" - безграмотность ваша сила! )))))) Нападающий «Барселоны» Лионель Месси призвала????? совет директоров клуба...
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Наварх
1517231653
Сделали из Месси обиженного на весь мир маленького мальчика, который корчит подлости... Смешно же...
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mdu86
1517232363
Мне интересно, кто придумывает эту чушь???!!!
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DeStar
1517235062
Ну скорее всего это бред, но кто его знает. Была бы новость о роналду его бы тут уже съели, но тут же про святого месси, он по воде ходит и воду в вино превращает по мнению многих)а так бред. Асенсио в барсе? вместо дембеле? коута? )
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ron 80
1517238623
Ушёл с Соккера из за таких новостей, ай нет .... и тут такая же байда.....грустно.
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Патронташ
1517244504
Месси делать больше не хрен...
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