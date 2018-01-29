Ольшанский: «Муса принесет пользу ЦСКА»

Ветеран ЦСКА Сергей Ольшанский оценил возможное возвращение форварда Ахмеда Мусы из «Лестера». Напомним, что армейцы могут сегодня объявить о переходе своего бывшего футболиста из английского клуба. Речь идет об аренде до конца сезона.

– ЦСКА сегодня может взять в аренду нападающего Мусу. Как вы смотрите на приход в команду этого футболиста?

– Если он сейчас находится на том же игровом уровне, на котором был раньше, то может помочь ЦСКА. В этом случае я будут только рад его возвращению. Когда он выступал за армейцев, то усиливал атакующие действия команды.

– Почему ЦСКА сейчас вернулся к его кандидатуре, как думаете?

– Он хорошо вписывался в игру и был очень полезен в нападении. Тем более, что Муса должен быстро восстановить игровые связи, которые у него были раньше. Я считаю, что он принесет пользу команде Виктора Гончаренко.

– Не смущает то, что в «Лестере» он мало играл?

– Думаю, что это значимый факт, который может повлиять на футболиста. Ему нужно будет снова привыкать к тому, чтобы постоянно выходить на поле.

– ЦСКА возьмет Мусу в аренду без права выкупа. Не самые лучшие условия для армейцев или сейчас принципиальнее заполучить нападающего?

– ЦСКА нужно бороться за Лигу чемпионов, а потом уже можно будет смотреть, какие на него будут планы у руководства клуба. Надо смотреть, хорошо ли он адаптируется в команде или нет. А вообще смотрю на возвращение Мусы положительно.