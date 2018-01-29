Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ольшанский: «Муса принесет пользу ЦСКА»

29 января 2018, 07:55
1

Ветеран ЦСКА Сергей Ольшанский оценил возможное возвращение форварда Ахмеда Мусы из «Лестера». Напомним, что армейцы могут сегодня объявить о переходе своего бывшего футболиста из английского клуба. Речь идет об аренде до конца сезона.

– ЦСКА сегодня может взять в аренду нападающего Мусу. Как вы смотрите на приход в команду этого футболиста?

– Если он сейчас находится на том же игровом уровне, на котором был раньше, то может помочь ЦСКА. В этом случае я будут только рад его возвращению. Когда он выступал за армейцев, то усиливал атакующие действия команды.

– Почему ЦСКА сейчас вернулся к его кандидатуре, как думаете?

– Он хорошо вписывался в игру и был очень полезен в нападении. Тем более, что Муса должен быстро восстановить игровые связи, которые у него были раньше. Я считаю, что он принесет пользу команде Виктора Гончаренко.

– Не смущает то, что в «Лестере» он мало играл?

– Думаю, что это значимый факт, который может повлиять на футболиста. Ему нужно будет снова привыкать к тому, чтобы постоянно выходить на поле.

– ЦСКА возьмет Мусу в аренду без права выкупа. Не самые лучшие условия для армейцев или сейчас принципиальнее заполучить нападающего?

– ЦСКА нужно бороться за Лигу чемпионов, а потом уже можно будет смотреть, какие на него будут планы у руководства клуба. Надо смотреть, хорошо ли он адаптируется в команде или нет. А вообще смотрю на возвращение Мусы положительно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nerlinger
1517240293
Удачи Ахмеду. Но много но...
Ответить
Главные новости
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
1
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
3
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – безальтернативные варианты, то я умываю руки»
12:50
5
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
10
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
6
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Все новости
Все новости
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
10
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
6
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
5
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
21
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
9
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
24
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
3
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+