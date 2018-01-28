Президент «Интера»: «Мы рады слышать, что Пасторе не против перехода к нам»

Президент «Интера» Пьеро Аусилио прокомментировал информацию о том, что полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе может перейти в «Интер».

«Конечно, мы рады слышать, что такой игрок, как Пасторе, не против перехода в «Интер». Могу сказать, что между Пасторе и «Интером» всегда было определенное чувство.

Но есть большая разница между тем, чтобы нравиться друг другу и тем, чтобы вместе двигаться дальше.

Люди забывают, что у нас уже есть сильная команда, а в этом месяце к нам присоседились Рафинья и Лисандро Лопес. Мы все оценим с главным тренером, и решим, есть ли необходимость и возможность приглашения нового игрока», — сказал Аусилио.

Ранее Пасторе заявил, что хотел бы играть в «Интере».