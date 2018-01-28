Бернарду Силва: «Гвардиола хочет совершенства от игры «Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о работе главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Когда играешь под руководством Гвардиолы, чувствуешь себя важным. Это одна из самых лучших вещей в нем. Всегда происходит так, что какие-то игроки появляются на поле чаще, чем другие, но он всем дает возможность почувствовать себя частью команды. Поэтому внутри коллектива у нас потрясающая атмосфера.

Гвардиола уделяет внимание мелким деталям, и он пытается тесно общаться с игроками, потому что хочет, чтобы каждый был уверен в себе и мог попробовать играть в том стиле, в каком хочет.

Когда мы выиграли десять игр подряд, он сказал: «Очень хорошо, а теперь попробуем выиграть 11». Он такой. Он хочет совершенства», — сказал Силва.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает первую строчку, набрав 65 очков в 24 турах.