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  • Божович: «Вероятно, Дзюба приедет в «Арсенал» в течение ближайших нескольких дней»

Божович: «Вероятно, Дзюба приедет в «Арсенал» в течение ближайших нескольких дней»

28 января 2018, 11:20
14

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подтвердил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба перейдет в тульский клуб.

Ранее сообщалось, что «канониры» арендуют форварда до конца сезона.

«Вполне вероятно, что Дзюба приедет к нам в течение ближайших нескольких дней. Недавно позвонил ему и сказал, что если у него есть возможность уйти в аренду, то пусть приходит к нам. Он ответил, что ему нужно время подумать. С тех пор мы больше пока не связывались.

Я не знаю, что Манчини хочет от своих игроков. Наверняка у него есть в голове определенная схема, в которую Дзюба не вписывается. В больших клубах легко освобождаются от игроков, которые не попадают под концепцию игры», – сказал Божович.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (14)
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Сильвербой
1517127906
В Арсенале ему и место, завоевателю трофеев!!!
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insider_retro
1517128398
Не приедет - привезут! Мне кажется, что при желании Артём может заиграть в Арсенале. Там он почувствует свою избранность, внимание к своей персоне, а это, в свою очередь, может с толкача заведёт его мотор!)))
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серега кашин
1517128570
очевидно отправляется за новыми трофеями
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Jenea83
1517129114
Дзюбиньо беги в Арсенал))
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polt
1517130022
В качестве Погребняка?
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пряник929
1517134169
не спеши , папа Темы еще не дал команду....
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APchelov
1517138267
Дзюба - мыслитель! Он думает...... Придал бы кто ускорение
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DOCTOR PENALTY
1517138614
Это будет...ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ КОМЕДИАНТА
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Artemka69
1517138712
Вижу интервью Дзюбы в "Арсенале" : "Извините,пряники!!"))
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спартак спартаков 1
1517138789
деревяшка ни кому ненужная
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