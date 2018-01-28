Божович: «Вероятно, Дзюба приедет в «Арсенал» в течение ближайших нескольких дней»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подтвердил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба перейдет в тульский клуб.

Ранее сообщалось, что «канониры» арендуют форварда до конца сезона.

«Вполне вероятно, что Дзюба приедет к нам в течение ближайших нескольких дней. Недавно позвонил ему и сказал, что если у него есть возможность уйти в аренду, то пусть приходит к нам. Он ответил, что ему нужно время подумать. С тех пор мы больше пока не связывались.

Я не знаю, что Манчини хочет от своих игроков. Наверняка у него есть в голове определенная схема, в которую Дзюба не вписывается. В больших клубах легко освобождаются от игроков, которые не попадают под концепцию игры», – сказал Божович.