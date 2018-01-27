Гаттузо: «Индзаги гораздо талантливее меня. Он знает, как проникнуть в головы игроков»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо накануне матча 22-го тура Серии А с «Лацио» поделился мнением о тренере римлян Симоне Индзаги.

«Я хорошо знаю Индзаги, мы даже вместе окончили тренерские курсы в Коверначо.

Он гораздо талантливее меня и имеет намного больше опыта, поэтому я всегда готов учиться (улыбается).

Симоне всегда был умен. Он знает, как общаться с игроками и проникать в их головы», – сказал Гаттузо.

Встреча «Милан» – «Лацио» состоится завтра, 28 января, и начнется в 20:00 по московскому времени.