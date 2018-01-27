Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаттузо: «Индзаги гораздо талантливее меня. Он знает, как проникнуть в головы игроков»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо накануне матча 22-го тура Серии А с «Лацио» поделился мнением о тренере римлян Симоне Индзаги.

    «Я хорошо знаю Индзаги, мы даже вместе окончили тренерские курсы в Коверначо.

    Он гораздо талантливее меня и имеет намного больше опыта, поэтому я всегда готов учиться (улыбается).

    Симоне всегда был умен. Он знает, как общаться с игроками и проникать в их головы», – сказал Гаттузо.

    Встреча «Милан» – «Лацио» состоится завтра, 28 января, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2018 18:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 27 января 2018, 21:04

      у гаттузо свой способ проникновения в головы игроков)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 27 января 2018, 18:54

      Коверначо))))...уж не могли правильно название написать...можно подумать про курсы по производству чипсов)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11